Драчев: Завершаем аудит после работы прежнего руководства

Источник: РИА "Новости"

Драчев был избран на пост президента СБР в мае и сменил в этой должности главу Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова, руководившего союзом четыре года.

«Как раз сейчас подводим итог проверки того, что мне досталось. Окончательный итог аудита и тому подобное. Вникаем в ту систему, которая не была видна снаружи. Это ведь очень сложный процесс взаимодействия Минспорта, ОКР и нашего союза. Те нюансы, которые болельщики не видят и вообще никто не видит снаружи, мы только сейчас начинаем понимать», — сказал Драчев.

«Надо наладить внутреннюю политику, чтобы регионы повернулись к нам, а Союз биатлонистов России был бы открыт и полезен для регионов. Если в целом ситуация выправится, то и на международном уровне все наладится», — добавил он.