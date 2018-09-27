Драчев: Завершаем аудит после работы прежнего руководства

Драчев был избран на пост президента СБР в мае и сменил в этой должности главу Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова, руководившего союзом четыре года.
«Как раз сейчас подводим итог проверки того, что мне досталось. Окончательный итог аудита и тому подобное. Вникаем в ту систему, которая не была видна снаружи. Это ведь очень сложный процесс взаимодействия Минспорта, ОКР и нашего союза. Те нюансы, которые болельщики не видят и вообще никто не видит снаружи, мы только сейчас начинаем понимать», — сказал Драчев.
«Надо наладить внутреннюю политику, чтобы регионы повернулись к нам, а Союз биатлонистов России был бы открыт и полезен для регионов. Если в целом ситуация выправится, то и на международном уровне все наладится», — добавил он.
Драчев отметил, что в настоящее время «мы подбиваем бюджет, особенно в части расходов на регионы». «Мы стараемся помочь маленьким региональным федерациям, которые хотят развивать биатлон внутри своего региона. Скажем, направление “пневматики” сейчас очень сильно поддерживает развитие биатлона. Массовость нам сейчас нужна», — сказал глава СБР.