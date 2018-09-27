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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

Драчев: Завершаем аудит после работы прежнего руководства

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Денис Косинов. Союз биатлонистов России (СБР) в настоящее время подводит итог аудита и заканчивает проверку того, что нынешнему руководству организации досталось от предшественников, заявил в интервью РИА Новости глава СБР Владимир Драчев.

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Источник: РИА "Новости"

Драчев был избран на пост президента СБР в мае и сменил в этой должности главу Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова, руководившего союзом четыре года.

«Как раз сейчас подводим итог проверки того, что мне досталось. Окончательный итог аудита и тому подобное. Вникаем в ту систему, которая не была видна снаружи. Это ведь очень сложный процесс взаимодействия Минспорта, ОКР и нашего союза. Те нюансы, которые болельщики не видят и вообще никто не видит снаружи, мы только сейчас начинаем понимать», — сказал Драчев.

«Надо наладить внутреннюю политику, чтобы регионы повернулись к нам, а Союз биатлонистов России был бы открыт и полезен для регионов. Если в целом ситуация выправится, то и на международном уровне все наладится», — добавил он.

Драчев отметил, что в настоящее время «мы подбиваем бюджет, особенно в части расходов на регионы». «Мы стараемся помочь маленьким региональным федерациям, которые хотят развивать биатлон внутри своего региона. Скажем, направление “пневматики” сейчас очень сильно поддерживает развитие биатлона. Массовость нам сейчас нужна», — сказал глава СБР.

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