Письмо двенадцати. Почему ветераны не правы, выступая против Тихонова

Источник: РИА "Новости"

Помните то самое открытое «Письмо четырнадцати», которое подписали игроки сборной России по футболу перед чемпионатом мира 1994 года в Бразилии, выступая против главного тренера команда Павла Садырина? Та история закончилась плохо. Сборная разделилась на два лагеря и не вышла из группы, хотя то поколение считалось самым талантливым в новейшей истории российского футбола. По словам занимавшего тогда пост главы РФС Вячеслава Колоскова, ситуация сильно подорвала здоровье Садырина, который умер в 2001 году.

И вот теперь подобное письмо появилось в биатлоне против четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. Его подписали 12 человек — все невероятно заслуженные люди, которые выразили коллективное мнение относительно постоянной критики со стороны Тихонова. Как же было бы круто, если бы критика Тихонова была главной и единственной проблемой нашего биатлона. К сожалению, это совсем не так, а это письмо — просто отвлекающий манёвр.

«Вы нанесли тяжёлый урон престижу страны»

«В том, к чему пришёл наш биатлон в последние годы, значительная часть вашей личной вины. Скандалами и интригами вы не только рассорились с руководителями Международного союза и нанесли тяжёлый урон престижу страны. Вы не перестаёте утверждать, будто хотите только одного — процветания отечественного спорта и биатлона. Однако, что даёт вам основания считать, будто площадная брань, грязная ругань и безобразные интриги приносят российскому биатлону пользу? От этого один только вред, и вред этот вы, возможно, не отдавая себе отчета, наносите уже не один десяток лет».

Это лишь маленькая часть письма. Наверное, двадцатая его часть, если не меньше. То есть, большие люди российского биатлона потратили уйму времени, собирались вместе и готовили текст коллективной бумаги.

Новый глава Союза биатлониста России Владимир Драчёв официально письмо не подписал, но его комментарии дают возможность понять, что он с его текстом полностью согласен.

Таким образом, за два месяца до старта нового сезона нет вообще никакой ясности, в каком состоянии сборная России подходит к биатлонным этапам. СБР пока не восстановлен. Лидер команды Антон Шипулин до сих пор не принял решения о возобновлении карьеры. Против четверых биатлонистов открыты допинговые дела. Но наши деятели тратят всю силу и энергию на создание письма против человека, который по сути официально не имеет отношения к СБР. Где-то мы такое уже видели, не правда ли?

Влияние и лукавство

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Александр Тихонов при этом далеко не ангел. Это мы знаем, это мы проходили. Он часто с кем-то конфликтует, критикует, называет имена. Иногда по делу, иногда совсем нет. Конечно, частенько от его слов волосы встают дыбом и хочется воззвать к богам адекватности. Но, чёрт возьми, коллективное письмо в 21 веке? Серьёзно?

«Письмо четырнадцати» против Садырина хотя бы было отражением времени, в котором по сути не было интернета и мобильных телефонов, а бумага была чуть ли не единственным способом донести свою мысль. Комментарий члена правления СБР Виктора Майгурова вообще поразил: «Я подписал письмо, но комментировать его содержание не буду».

Это как вообще? То есть, Майгуров, подписывая столь резонансное письмо, рассчитывал, что его не будут теребить комментариями? Или в момент этого вопроса он увидел где-то вдалеке силуэт человека к шляпе?

Самое удивительное, что при такое всеобщем негативе в адрес Тихонова, его влияние и авторитет в нашем биатлоне остаётся неоспоримым.

Именно от протолкнул Владимира Драчёва на должность главы СБР. Именно он заставил того же Драчёва и людей из правления отказаться от кандидатуры Валерия Польховского, хотя того уже по сути назначили на должность тренера. Его критикуют, но при этом прислушиваются и часто делают так, как он того попросит.