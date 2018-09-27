Дарья Юркевич победила в гонке преследования в открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону

После второго места в спринте одна из лидеров национальной сборной на трех из четырех огневых рубежей не допустила промахов. Лишь на заключительной стрельбе Дарья дважды промахнулась, но это не помешало ей финишировать первой. Второе место, несмотря на шесть промахов, заняла благодаря высокой скорости на дистанции Наталья Кочергина из Литвы. Бронзовым призером стала белоруска Анастасия Ануфриева.