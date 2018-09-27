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18:37 (мск), источник: БЕЛТА

Дарья Юркевич победила в гонке преследования в открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарья Юркевич победила в гонке преследования в открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону, который проходит в олимпийском спорткомплексе «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После второго места в спринте одна из лидеров национальной сборной на трех из четырех огневых рубежей не допустила промахов. Лишь на заключительной стрельбе Дарья дважды промахнулась, но это не помешало ей финишировать первой. Второе место, несмотря на шесть промахов, заняла благодаря высокой скорости на дистанции Наталья Кочергина из Литвы. Бронзовым призером стала белоруска Анастасия Ануфриева.

В соревнованиях среди мужчин весь пьедестал почета заняли представители национальной сборной Беларуси. Первое место у Сергея Бочарникова, второе — у Виктора Кривко с четырьмя промахами. На третьей строке итогового протокола разместился Владимир Чепелин.

Заключительным видом чемпионата станет масс-старт, который состоится в «Раубичах» 29 сентября.

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