Сменившая Россию на Украину биатлонистка объяснила свое решение

Источник: РИА "Новости"

«Стоит отметить, что я переходила в другую команду исключительно ради возможности работать с тренером Надеждой Беловой. Я могла бы остаться в России, пробиться в команду и получать большие деньги, но я хотела продолжить сотрудничество с Беловой. Она тот человек, который помогает мне прогрессировать, а все остальное — это лишь нюансы», — заявила Абрамова.

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Спортсменка рассказала о том, как окружение восприняло ее переезд: «Все мои близкие, кроме мужа, поддерживали мое решение, так что оно далось мне довольно легко. Он считал, что уходить из такой сильной команды, как сборная Россия — не совсем правильно. Тем не менее, я сделала свой выбор и сейчас ни о чем не жалею».