Домрачева не побежит с голой грудью за права женщин

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«Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными», — сказал Домрачева.

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Экс-биатлонистка подчеркнула, что не чувствует ущемления. Равноправие, по ее словам, должно, конечно, присутствовать, но и разница между мужчиной и женщиной также должна быть.

«Безусловно, способность женщины приносить в мир новых жителей земли — это, наверное, основной дар, который она получает от природы», — продолжила она.

Домрачева уверена, что в неженских областях представительницы слабого пола опережают мужчин. «И, наоборот, некоторые мужчины опережают женщин в предназначенных для них (женщин) социумом профессиях», — сказала она.

Спортсменка уверена, что грань между полами стирать нельзя. «Я за женственность, за сильную женственность», — заключила Домрачева.

В июне Домрачева объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане.