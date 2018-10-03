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18:24 (мск), источник: Sputnik.by

Домрачева не побежит с голой грудью за права женщин

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева отказалась с голой грудью бороться за права женщин, пишет журнал «Большой».

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Источник: Sputnik.by

«Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными», — сказал Домрачева.

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Экс-биатлонистка подчеркнула, что не чувствует ущемления. Равноправие, по ее словам, должно, конечно, присутствовать, но и разница между мужчиной и женщиной также должна быть.

«Безусловно, способность женщины приносить в мир новых жителей земли — это, наверное, основной дар, который она получает от природы», — продолжила она.

Домрачева уверена, что в неженских областях представительницы слабого пола опережают мужчин. «И, наоборот, некоторые мужчины опережают женщин в предназначенных для них (женщин) социумом профессиях», — сказала она.

Спортсменка уверена, что грань между полами стирать нельзя. «Я за женственность, за сильную женственность», — заключила Домрачева.

В июне Домрачева объявила о завершении карьеры. В активе спортсменки четыре золота Олимпийских игр. Три из них она выиграла на Играх в Сочи в 2014 году, одну — на Олимпиаде в Пхенчхане.

В июле 2016 года Домрачева вышла замуж за легендарного норвежского биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена. 1 октября того же года у них родилась дочь Ксения.

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