Российская лыжница объяснила решение перейти в сборную Беларуси по биатлону
Российская лыжница Инна Костюченко прокомментировала своё решение отправиться на просмотр в сборную Беларуси по биатлону.
Российская лыжница Инна Костюченко прокомментировала своё решение отправиться на просмотр в сборную Беларуси по биатлону.
«Я начала заниматься биатлоном два месяца назад, первый раз взяла винтовку в руки. Я могу бороться ходом, но стрельба пока получается не всегда. В спокойном состоянии могу стрелять, а в гонках ещё нужно учиться.
В России очень большая конкуренция. Сами знаете, какая там ситуация. На этот год я уже попала в команду, а там посмотрим. Я рискнула», — рассказала Костюченко в эфире телеканала «Беларусь 5».
Летом появилась информация о том, что три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — намерены сменить спортивное гражданство на украинское.