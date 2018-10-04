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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Российская лыжница объяснила решение перейти в сборную Беларуси по биатлону

Российская лыжница Инна Костюченко прокомментировала своё решение отправиться на просмотр в сборную Беларуси по биатлону.

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«Я начала заниматься биатлоном два месяца назад, первый раз взяла винтовку в руки. Я могу бороться ходом, но стрельба пока получается не всегда. В спокойном состоянии могу стрелять, а в гонках ещё нужно учиться.

В России очень большая конкуренция. Сами знаете, какая там ситуация. На этот год я уже попала в команду, а там посмотрим. Я рискнула», — рассказала Костюченко в эфире телеканала «Беларусь 5».

Летом появилась информация о том, что три российские биатлонистки — Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко — намерены сменить спортивное гражданство на украинское.

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