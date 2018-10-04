Российская лыжница объяснила решение перейти в сборную Беларуси по биатлону

«Я начала заниматься биатлоном два месяца назад, первый раз взяла винтовку в руки. Я могу бороться ходом, но стрельба пока получается не всегда. В спокойном состоянии могу стрелять, а в гонках ещё нужно учиться.



В России очень большая конкуренция. Сами знаете, какая там ситуация. На этот год я уже попала в команду, а там посмотрим. Я рискнула», — рассказала Костюченко в эфире телеканала «Беларусь 5».