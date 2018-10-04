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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

Антон Шипулин сообщил, что продолжит карьеру

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Чемпион Олимпиады в Сочи в эстафете российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что продолжит выступления в новом сезоне.

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Источник: Reuters

«Решение принято. Огромную роль в его принятии сыграли мои близкие и, конечно, вы — мои болельщики. Спасибо вам огромное за поддержку! Увидимся на Кубке мира», — написал 31-летний Шипулин на своей странице в Instagram.

В конце июля спортсмен заявил, что пока не знает, будет ли продолжать профессиональную карьеру. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в августе сообщил, что Шипулин тренируется индивидуально, и выразил надежду, что биатлонист присоединится к сборной на сентябрьских или октябрьских сборах.

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