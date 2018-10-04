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12:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Шипулин определился с будущим

Российский биатлонист Антон Шипулин объявил, что принял решение относительно продолжения карьеры. Спортсмен сделал соответствующее заявление в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

«Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода», — сообщил 31-летний биатлонист. Он пообещал объявить о своем выборе в эфире телеканала «Матч ТВ». Спортсмен намекнул на свое возвращение в спорт, добавив в конце сообщения фразу «увидимся на Кубке мира».

20 сентября спортсмен пожаловался на низкую физическую готовность. Шипулин тогда признался, что у него нет желания участвовать в сборах национальной команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле этого года спортсмен упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он также признался, что оценивает прошедший сезон худшим в карьере.

Шипулин является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Обе медали были завоеваны россиянином в эстафетных гонках. Биатлонист также стал шестикратным призером чемпионатов мира, а в 2017 году — чемпионом мира в эстафете.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в Словении. Старт турнира запланирован на 2 декабря.

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