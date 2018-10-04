Йоханнес Бе приостановил подготовку к сезону из-за болезни

Источник: AP 2018

Отмечается, что у спортсмена был диагностирован вирус. 25-летний норвежец испытывал недомогания в виде лихорадки, болей в животе и рвоты.

По словам спортивного директора Федерации биатлона Норвегии, Бё уже возобновил тренировки, но по облегченной программе. В организации убеждены, что болезь не повлияет на результаты спортсмена в сезоне.