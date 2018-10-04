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12:55 (мск), источник: ТАСС

Йоханнес Бе приостановил подготовку к сезону из-за болезни

ТАСС, 4 октября. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё на две недели приостановил подготовку к новому сезону из-за болезни. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что у спортсмена был диагностирован вирус. 25-летний норвежец испытывал недомогания в виде лихорадки, болей в животе и рвоты.

По словам спортивного директора Федерации биатлона Норвегии, Бё уже возобновил тренировки, но по облегченной программе. В организации убеждены, что болезь не повлияет на результаты спортсмена в сезоне.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует 30 ноября. Первый этап пройдет в словенской Поклюке и завершится 9 декабря.

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