Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
13Слуцкий против Моуринью: ничья ЦСКА с «Реалом»
19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением насчет решения россиянина Антона Шипулина продолжить спортивную карьеру. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Есть ли опасность, что Шипулин не будет готов к сезону функционально? Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть. Спорт не приносит материальных благ, поэтому то, что потратило на атлета государство, надо отрабатывать, как это делало наше поколение», — заявил Тихонов.

Читайте также
Шипулин определился с будущим

По словам олимпийского чемпиона, Шипулину не место в сборной России. «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги. А они тратили деньги — а результата, отдачи ноль. Большой спорт создан не для того, чтобы тратить государственные и спонсорские финансы», — отметил он.

Ранее 4 октября Шипулин объявил о возобновлении спортивной карьеры. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу», — заявил биатлонист.

В сентябре спортсмен пожаловался на то, что находится в плохой физической форме, и упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он добавил, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист является шестикратным призером чемпионатов мира.

Антон Шипулин рассказал, почему решить подарить лыжи Дзюбе
Во время загрузки произошла ошибка.
21 июня© Ньюстюб - Екатеринбург
Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Чемпионка UFC объявила о помолвке с девушкой-бойцом
Домашнее поражение от «Шальке» осложнило положение «Локомотива»
Овечкин и Кузнецов уничтожили «Бостон». Обзор дня НХЛ
«За состояние газона вините Поветкина». СМИ о Лиге чемпионов
Через Сочи в Судзуку: в Японии продолжится чемпионат «Формулы-1»
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Славии» на матч ЛЕ
Футболиста «Наполи» ограбили после матча с «Ливерпулем»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь