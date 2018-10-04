Четырехкратный олимпийский чемпион захотел выгнать Шипулина из сборной

Источник: РИА "Новости"

«Есть ли опасность, что Шипулин не будет готов к сезону функционально? Надо было головой думать и готовиться. А теперь раз не готов, пусть идет работать. Хватит на шее у государства сидеть. Спорт не приносит материальных благ, поэтому то, что потратило на атлета государство, надо отрабатывать, как это делало наше поколение», — заявил Тихонов.

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По словам олимпийского чемпиона, Шипулину не место в сборной России. «Надо было выгнать Шипулина и заставить готовиться за свои деньги. А они тратили деньги — а результата, отдачи ноль. Большой спорт создан не для того, чтобы тратить государственные и спонсорские финансы», — отметил он.

Ранее 4 октября Шипулин объявил о возобновлении спортивной карьеры. «Я остаюсь. Чтобы доказать себе, что я еще могу», — заявил биатлонист.

В сентябре спортсмен пожаловался на то, что находится в плохой физической форме, и упоминал о серьезных проблемах со здоровьем. Он добавил, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды.