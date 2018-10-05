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19:42 (мск), источник: Р-Спорт

Словенская биатлонистка дисквалифицирована на 2 года за употребление допинга

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Словенская биатлонистка Тея Грегорин дисквалифицирована на два года за допинг, сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

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Источник: AP 2018

Грегорин в октябре 2017 года была временно отстранена после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество. Позднее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты словенки с Игр-2010.

«С учетом временного отстранения дисквалификация Грегорин начинается с 4 октября 2017 года. Все результаты спортсменки с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года аннулированы, а завоеванные медали и призовые деньги должны быть возвращены. Грегорин имеет в своем распоряжении 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — говорится на сайте IBU.

На Играх-2010 в Ванкувере 38-летняя Грегорин не завоевала медалей. На следующей Олимпиаде, прошедшей в Сочи в 2014 году, Грегорин выиграла бронзу в гонке преследования.

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