Словенская биатлонистка дисквалифицирована на 2 года за употребление допинга

Источник: AP 2018

Грегорин в октябре 2017 года была временно отстранена после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере. В допинг-пробе спортсменки было обнаружено запрещенное вещество. Позднее дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты словенки с Игр-2010.

«С учетом временного отстранения дисквалификация Грегорин начинается с 4 октября 2017 года. Все результаты спортсменки с 7 февраля 2010 года по 6 февраля 2012 года аннулированы, а завоеванные медали и призовые деньги должны быть возвращены. Грегорин имеет в своем распоряжении 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — говорится на сайте IBU.