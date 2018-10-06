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14:33 (мск), источник: ТАСС

Вопрос восстановления Союза биатлонистов России будет рассмотрен на исполкоме IBU 4 ноября

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) рассмотрит вопрос статуса Союза биатлонистов России (СБР) на заседании 4 ноября. Об этом ТАСС сообщил глава IBU Олле Далин.

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Конгресс IBU в хорватском Порече 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства. Таким образом, национальная федерация остается временным членом организации, в статус которой она была переведена в декабре 2017-го решением исполкома IBU.

«У нас состоится заседание исполкома 4 ноября, на котором мы обсудим этот вопрос, определим дальнейшие действия, — сказал Далин. — После конгресса в Порече у нас пока не было возможности обсудить ситуацию с президентом СБР Владимиром Драчевым».

Исполком IBU на заседании в Порече утвердил рабочую группу, которая сформирует условия восстановления полноправного членства СБР. Далин сообщил, что он также вошел в состав этой группы, которая состоит из четырех человек.

СБР в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на старты, однако не имеет права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных соревнований.

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