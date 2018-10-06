Вопрос восстановления Союза биатлонистов России будет рассмотрен на исполкоме IBU 4 ноября

Конгресс IBU в хорватском Порече 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства. Таким образом, национальная федерация остается временным членом организации, в статус которой она была переведена в декабре 2017-го решением исполкома IBU.

«У нас состоится заседание исполкома 4 ноября, на котором мы обсудим этот вопрос, определим дальнейшие действия, — сказал Далин. — После конгресса в Порече у нас пока не было возможности обсудить ситуацию с президентом СБР Владимиром Драчевым».

Исполком IBU на заседании в Порече утвердил рабочую группу, которая сформирует условия восстановления полноправного членства СБР. Далин сообщил, что он также вошел в состав этой группы, которая состоит из четырех человек.