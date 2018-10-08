В биатлоне изменили правила. Теперь наши точно попадут в масс-старт
В IBU заморочились: сделали
В IBU заморочились: сделали
Конгресс IBU не прошёл даром. Биатлонные чиновники не просто так просиживали штаны в кабинетах, а придумывали, как сделать свой вид спорта лучше и интереснее. И напридумывали. Совсем скоро мы увидим совершенно новые форматы гонок, которые в будущем могут полностью поменять всю структуру биатлона. Новое руководство IBU настроено очень серьёзно и намерено сделать биатлон гораздо зрелищнее. По крайней мере они так думают. Рассказываем самое главное из того, что изменится в ближайшее время.
Пожалуй, самое впечатляющее нововведение. Мы привыкли видеть гонки с общего старта, в которых принимают участие 30 лучших на конкретный момент биатлонистов планеты. Теперь количество участников увеличится ровно вдвое — до 60 человек. Но установок на стрельбище останется также 30 штук. Что же делать тем, кто отстаёт? В IBU сделали ход конём и заставили биатлонистов стрелять по очереди.
Постараемся объяснить максимально понятно. Стартуют 60 человек все вместе. Потом биатлонисты со стартовыми номерами с первого по 30-й уходят на «лёжку», а остальные банально уходят на второй круг. Дальше ситуация меняется. А уже второй рубеж спортсмены проходят в привычном для нас режиме. Забавно, но установок останется
Так что если предположить, что все 60 спортсменов придут на второй рубеж в плотной группе, может начаться хаос. В IBU уверяют, что такой сценарий возможен лишь в теории — они проверили этот формат на тестах. Первый такой
Нет, не пугайтесь. Это не значит, что на первом этапе можно будет увидеть противостояние Дарьи Виролайнен и Мартена Фуркада. В IBU пока действовали не столь радикально. Просто теперь стартёрами в смешанных эстафетах и
Очевидно, это также сделано для повышения зрелищности соревнований, потому что женский биатлон традиционно более непредсказуем, что может внести дополнительную интригу в финальные моменты гонок. С этим нововведением не будут спешить. Предстоящий чемпионат мира должен пройти в прежнем формате, а вот на следующем вероятны эксперименты.
Обычно на биатлонных соревнованиях мы видим бумажные или металлические мишени. В IBU решили идти в ногу со временем и внедрили обязательные электронные мишени, которые будут управляться с помощью специального пульта дистанционного управления. Видите, прогресс дошёл и до биатлона. Занимательно, что такие электронные установки уже есть, к примеру, в
Также в Международном союзе биатлонистов приняли решение сделать «уайлд-кард» для национальных федераций, которые будут выдаваться на три месяц биатлонистам из первой восьмёрки рейтинга IBU. И выдаваться странам, которые не имеют квоты на Кубке мира (не больше двух на федерацию).
Теперь если ты выиграл общий зачёт Кубка IBU, то автоматически будешь попадать на первый этап Кубка мира следующего сезона. Для этого в Международном союзе биатлонистов выделят специальные личные квоты для мужчин и женщин. Так что теперь тренерскому штабу некоторых сборных не отвертеться от того, чтобы задействовать участников Кубка IBU в основном составе. Они просто попадут туда сами.
А ещё лучшие юниоры и юниорки по итогам чемпионата мира получат возможность принять участие в финале Кубка мира. Для этого будут созданы такие же индивидуальные квоты. А на юниорских этапах Кубка мира будет разыгрываться свой Кубок наций. И последним изменением стало повышение возрастного рубежа на юниорских и юношеских соревнованиях до 21 и 19 лет соответственно. Раньше было 20 и 18 лет.