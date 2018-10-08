Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
11Кто заменит Акинфеева в Лиге чемпионов?
14Нурмагомедов победил Макгрегора
12:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В биатлоне изменили правила. Теперь наши точно попадут в масс-старт

В IBU заморочились: сделали масс-старт на 60 человек, и стрелять они там будут по очереди. А женщин и мужчин вообще поменяют местами.

Наверх
Источник: Reuters

Конгресс IBU не прошёл даром. Биатлонные чиновники не просто так просиживали штаны в кабинетах, а придумывали, как сделать свой вид спорта лучше и интереснее. И напридумывали. Совсем скоро мы увидим совершенно новые форматы гонок, которые в будущем могут полностью поменять всю структуру биатлона. Новое руководство IBU настроено очень серьёзно и намерено сделать биатлон гораздо зрелищнее. По крайней мере они так думают. Рассказываем самое главное из того, что изменится в ближайшее время.

Двойной масс-старт и стрельба по очереди

Пожалуй, самое впечатляющее нововведение. Мы привыкли видеть гонки с общего старта, в которых принимают участие 30 лучших на конкретный момент биатлонистов планеты. Теперь количество участников увеличится ровно вдвое — до 60 человек. Но установок на стрельбище останется также 30 штук. Что же делать тем, кто отстаёт? В IBU сделали ход конём и заставили биатлонистов стрелять по очереди.

Постараемся объяснить максимально понятно. Стартуют 60 человек все вместе. Потом биатлонисты со стартовыми номерами с первого по 30-й уходят на «лёжку», а остальные банально уходят на второй круг. Дальше ситуация меняется. А уже второй рубеж спортсмены проходят в привычном для нас режиме. Забавно, но установок останется по-прежнему 30.

Так что если предположить, что все 60 спортсменов придут на второй рубеж в плотной группе, может начаться хаос. В IBU уверяют, что такой сценарий возможен лишь в теории — они проверили этот формат на тестах. Первый такой масс-старт пройдёт в предстоящем сезоне в рамках Кубка IBU. Если всё будет нормально, то через год мы увидим его и на Кубке мира. При этом он пойдёт в дополнение к обычному масс-старту, а не вместо него.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчин и женщин поменяют местами в миксте

Нет, не пугайтесь. Это не значит, что на первом этапе можно будет увидеть противостояние Дарьи Виролайнен и Мартена Фуркада. В IBU пока действовали не столь радикально. Просто теперь стартёрами в смешанных эстафетах и сингл-миксте могут быть мужчины, а завершать гонку могут доверить женщинам. Напомним, что раньше было чётко регламентировано, что прекрасная половина стартует первой, а финишируют неизменно мужчины.

Очевидно, это также сделано для повышения зрелищности соревнований, потому что женский биатлон традиционно более непредсказуем, что может внести дополнительную интригу в финальные моменты гонок. С этим нововведением не будут спешить. Предстоящий чемпионат мира должен пройти в прежнем формате, а вот на следующем вероятны эксперименты.

Во время загрузки произошла ошибка.

Электронные мишени и «уайлд-кард»

Обычно на биатлонных соревнованиях мы видим бумажные или металлические мишени. В IBU решили идти в ногу со временем и внедрили обязательные электронные мишени, которые будут управляться с помощью специального пульта дистанционного управления. Видите, прогресс дошёл и до биатлона. Занимательно, что такие электронные установки уже есть, к примеру, в Ханты-Мансийске и Контиолахти, но это была инициатива руководителей спортивных комплексов, а не IBU.

Также в Международном союзе биатлонистов приняли решение сделать «уайлд-кард» для национальных федераций, которые будут выдаваться на три месяц биатлонистам из первой восьмёрки рейтинга IBU. И выдаваться странам, которые не имеют квоты на Кубке мира (не больше двух на федерацию).

Выиграл на Кубке IBU — автоматом на Кубок мира

Теперь если ты выиграл общий зачёт Кубка IBU, то автоматически будешь попадать на первый этап Кубка мира следующего сезона. Для этого в Международном союзе биатлонистов выделят специальные личные квоты для мужчин и женщин. Так что теперь тренерскому штабу некоторых сборных не отвертеться от того, чтобы задействовать участников Кубка IBU в основном составе. Они просто попадут туда сами.

А ещё лучшие юниоры и юниорки по итогам чемпионата мира получат возможность принять участие в финале Кубка мира. Для этого будут созданы такие же индивидуальные квоты. А на юниорских этапах Кубка мира будет разыгрываться свой Кубок наций. И последним изменением стало повышение возрастного рубежа на юниорских и юношеских соревнованиях до 21 и 19 лет соответственно. Раньше было 20 и 18 лет.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 Жёны и подруги российских хоккеистов захватили Америку!
Великолепная девушка с которой живёт Конор Макгрегор!
Неугомонный: Конор требует реванша
Интриги дня КХЛ: «Динамо» с Крикуновым преподаст урок Немировски
Отец Нурмагомедова пообещал применить к сыну жесткие санкции
Ковальчук отдал две голевые передачи в матче с «Детройтом»
Черышев и «Валенсия» отобрали очки у «Барселоны»
Дебютный гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь