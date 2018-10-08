В биатлоне изменили правила. Теперь наши точно попадут в масс-старт

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Конгресс IBU не прошёл даром. Биатлонные чиновники не просто так просиживали штаны в кабинетах, а придумывали, как сделать свой вид спорта лучше и интереснее. И напридумывали. Совсем скоро мы увидим совершенно новые форматы гонок, которые в будущем могут полностью поменять всю структуру биатлона. Новое руководство IBU настроено очень серьёзно и намерено сделать биатлон гораздо зрелищнее. По крайней мере они так думают. Рассказываем самое главное из того, что изменится в ближайшее время.

Двойной масс-старт и стрельба по очереди

Пожалуй, самое впечатляющее нововведение. Мы привыкли видеть гонки с общего старта, в которых принимают участие 30 лучших на конкретный момент биатлонистов планеты. Теперь количество участников увеличится ровно вдвое — до 60 человек. Но установок на стрельбище останется также 30 штук. Что же делать тем, кто отстаёт? В IBU сделали ход конём и заставили биатлонистов стрелять по очереди.

Постараемся объяснить максимально понятно. Стартуют 60 человек все вместе. Потом биатлонисты со стартовыми номерами с первого по 30-й уходят на «лёжку», а остальные банально уходят на второй круг. Дальше ситуация меняется. А уже второй рубеж спортсмены проходят в привычном для нас режиме. Забавно, но установок останется по-прежнему 30.

Так что если предположить, что все 60 спортсменов придут на второй рубеж в плотной группе, может начаться хаос. В IBU уверяют, что такой сценарий возможен лишь в теории — они проверили этот формат на тестах. Первый такой масс-старт пройдёт в предстоящем сезоне в рамках Кубка IBU. Если всё будет нормально, то через год мы увидим его и на Кубке мира. При этом он пойдёт в дополнение к обычному масс-старту, а не вместо него.

Мужчин и женщин поменяют местами в миксте

Нет, не пугайтесь. Это не значит, что на первом этапе можно будет увидеть противостояние Дарьи Виролайнен и Мартена Фуркада. В IBU пока действовали не столь радикально. Просто теперь стартёрами в смешанных эстафетах и сингл-миксте могут быть мужчины, а завершать гонку могут доверить женщинам. Напомним, что раньше было чётко регламентировано, что прекрасная половина стартует первой, а финишируют неизменно мужчины.

Очевидно, это также сделано для повышения зрелищности соревнований, потому что женский биатлон традиционно более непредсказуем, что может внести дополнительную интригу в финальные моменты гонок. С этим нововведением не будут спешить. Предстоящий чемпионат мира должен пройти в прежнем формате, а вот на следующем вероятны эксперименты.

Электронные мишени и «уайлд-кард»

Обычно на биатлонных соревнованиях мы видим бумажные или металлические мишени. В IBU решили идти в ногу со временем и внедрили обязательные электронные мишени, которые будут управляться с помощью специального пульта дистанционного управления. Видите, прогресс дошёл и до биатлона. Занимательно, что такие электронные установки уже есть, к примеру, в Ханты-Мансийске и Контиолахти, но это была инициатива руководителей спортивных комплексов, а не IBU.

Также в Международном союзе биатлонистов приняли решение сделать «уайлд-кард» для национальных федераций, которые будут выдаваться на три месяц биатлонистам из первой восьмёрки рейтинга IBU. И выдаваться странам, которые не имеют квоты на Кубке мира (не больше двух на федерацию).

Выиграл на Кубке IBU — автоматом на Кубок мира

Теперь если ты выиграл общий зачёт Кубка IBU, то автоматически будешь попадать на первый этап Кубка мира следующего сезона. Для этого в Международном союзе биатлонистов выделят специальные личные квоты для мужчин и женщин. Так что теперь тренерскому штабу некоторых сборных не отвертеться от того, чтобы задействовать участников Кубка IBU в основном составе. Они просто попадут туда сами.