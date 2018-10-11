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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Бё: На Кубке мира пробирки для допинг-контроля лопались у меня в руках

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о проблемах с пробирками для допинг-контроля, которые возникли у него в прошлом сезоне на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Антхольце.

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«Несколько раз при закрытии контейнера для допинг-пробы стекло лопалось. Если слишком сильно затягивать крышку, то пробирка может треснуть. В этих пробирках есть пластиковое кольцо под крышкой, чтобы не было возможности поцарапать контейнер, как было в Сочи. Но я не знаю, изготовлены ли они правильно, потому что, когда закрываешь пробирку, между стеклом и этим кольцом создаётся давление, из-за которого стекло трескается. Мне пришлось чуть ли не накладывать швы, когда я порезал палец.

В этом нет ничего хорошего. Думаю, я не самый сильный, поэтому уверен, что такое происходило чаще. Но эту трещину не так легко обнаружить, если не получаешь пореза и у тебя не льётся кровь. Я бы порекомендовал тем, кто сдаёт анализы, проверять цельность стекла. Трещина означает, что возможна протечка, но это точно так же может привести и к добавлению чего-то в пробирку", — цитирует Бё NRK.

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