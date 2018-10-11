Йоханнес Бё: На Кубке мира пробирки для допинг-контроля лопались у меня в руках
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о проблемах с пробирками для
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о проблемах с пробирками для
«Несколько раз при закрытии контейнера для
В этом нет ничего хорошего. Думаю, я не самый сильный, поэтому уверен, что такое происходило чаще. Но эту трещину не так легко обнаружить, если не получаешь пореза и у тебя не льётся кровь. Я бы порекомендовал тем, кто сдаёт анализы, проверять цельность стекла. Трещина означает, что возможна протечка, но это точно так же может привести и к добавлению