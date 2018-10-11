Йоханнес Бё: На Кубке мира пробирки для допинг-контроля лопались у меня в руках

«Несколько раз при закрытии контейнера для допинг-пробы стекло лопалось. Если слишком сильно затягивать крышку, то пробирка может треснуть. В этих пробирках есть пластиковое кольцо под крышкой, чтобы не было возможности поцарапать контейнер, как было в Сочи. Но я не знаю, изготовлены ли они правильно, потому что, когда закрываешь пробирку, между стеклом и этим кольцом создаётся давление, из-за которого стекло трескается. Мне пришлось чуть ли не накладывать швы, когда я порезал палец.