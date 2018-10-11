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19:33 (мск), источник: Р-Спорт

Акимова, Старых и Виролайнен планируют уйти в декрет

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские биатлонистки Татьяна Акимова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен планируют уйти в декрет, заявил старший тренер сборной России Виталий Норицын.

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Отвечая на вопрос о причинах отсутствия Акимовой, Старых и Виролайнен в команде, Норицын заявил, что биатлонистки намереваются уйти в декрет.

— Старых в составе команды нет. Как нет Виролайнен, Акимовой, Услугиной — все трое намереваются уйти в декрет. Мне, например, до сих пор «прилетает» за то, что мы несправедливо гнобим Акимову и не берем ее в команду, а причина-то совсем в другом. Таня сейчас в Рамзау, мы прекрасно общаемся, просто она решила сделать перерыв в выступлениях.

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