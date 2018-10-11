Акимова, Старых и Виролайнен планируют уйти в декрет

— Старых в составе команды нет. Как нет Виролайнен, Акимовой, Услугиной — все трое намереваются уйти в декрет. Мне, например, до сих пор «прилетает» за то, что мы несправедливо гнобим Акимову и не берем ее в команду, а причина-то совсем в другом. Таня сейчас в Рамзау, мы прекрасно общаемся, просто она решила сделать перерыв в выступлениях.