Акимова, Старых и Виролайнен планируют уйти в декрет
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские биатлонистки Татьяна Акимова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен планируют уйти в декрет, заявил старший тренер сборной России Виталий Норицын.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские биатлонистки Татьяна Акимова, Ирина Старых и Дарья Виролайнен планируют уйти в декрет, заявил старший тренер сборной России Виталий Норицын.
Отвечая на вопрос о причинах отсутствия Акимовой, Старых и Виролайнен в команде, Норицын заявил, что биатлонистки намереваются уйти в декрет.
— Старых в составе команды нет. Как нет Виролайнен, Акимовой, Услугиной — все трое намереваются уйти в декрет. Мне, например, до сих пор «прилетает» за то, что мы несправедливо гнобим Акимову и не берем ее в команду, а