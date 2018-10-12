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16:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Они лопаются. Почему самую страшную угрозу спортсменам не хотят замечать

Мировая антидопинговая система под угрозой, но никто кроме спортсменов об этом не говорит. Почему?

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Источник: РИА "Новости"

Один из лучших биатлонистов мира Йоханнес Бё на днях сделал признание, о последствиях которого, судя по всему, не подозревает сам спортсмен. Норвежец заявил, что этапах Кубка мира в Хохфильцене и Анхтхольце в прошлом сезоне пробирки для допинг-контроля лопались у него в руках. В самом прямом смысле. В тоже самое время восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген рассказала о том, как во время Игр в Пхёнчхане-2018 контейнер с её допинг-пробой разлетелся на куски в руках спортсменки. Почему они вдруг заговорили об этом сейчас и как это соотносится с призывами отстранить всю Россию от участия в спортивных соревнованиях? Давайте разбираться.

Система идёт под откос, но об этом молчат

По-другому интерпретировать это не получается. Два топовых норвежских атлетах в открытую говорят о том, что нет никакой гарантии сохранности допинг-проб спортсменов. Пробирки лопаются, ломаются, взрываются. Чего только с ними не происходит. Бьорген и младший Бё говорят о том, что они чуть сильнее надавили на крышку бутылки и сразу всё сломалось. И случилось это не где-то, на самых что ни на есть официальных стартах — Кубке мира и Олимпиада-2018.

Всё это означает лишь одно — антидопинговая система не работает. Можно сколько угодно говорить об успешных действиях по профилактике запрещённых действиях, приводить цифры о снижении положительных допинг-проб. Но, ребята, у вас не действует самый главный механизм — сами пробирки. Это как играть в футбол на современной арене при 100 тысячах зрителей, но сдутым мячом.

Однако о такой масштабной проблеме все молчат. Если бы не норвежские СМИ, разузнавшие детали у Бьорген и Бё, никто бы, скорее всего, и не узнал бы этом. Неужели пробирки ломались только в руках норвежских спортсменов? Почему представители других стран тихо стоят в сторонке или у них действительно не было никаких проблем?

В марте 2018 года в ВАДА заявили, что пробирки швейцарской фирма Berlinger, могут трескаться в мороз. В организации уверяли, что пробирки этого типа были убраны из производства в январе перед Олимпиадой, но, судя по заявлениям Бьорген, проблемы остались. В итоге в Berlinger сыграли на опережение и самостоятельно прекратили сотрудничество с ВАДА. Швейцарцы поставляли пробирки для взятия допинг-проб, начиная с Олимпиады-2000. До сих пор проблемы либо не было либо о них умалчивали. В Berlinger решили, что дальнейшее сотрудничество с ВАДА повредит их репутации.

Россию обвиняли зря?

Помните, этот всеобщий вой спортсменов о том, что из-за скандала с поцарапанными пробирками в Сочи-2014, они не чувствуют себя защищёнными? Высказались, кажется, вообще все атлеты, принимавшие участие в Играх. Говорилось, что они не могут выступать на одних трассах вместе с россиянами, которые нагло их обманывают. И ещё используют специальные службы.

Но как им быть сейчас? Разве в данный момент угроза их безопасности не более очевидная? Чёрт возьми, пробирки лопаются у спортсменов в руках!

«Я бы порекомендовал тем, кто сдает анализы, проверять цельность стекла. Трещина означает, что возможна протечка, но это точно так же может привести и к добавлению чего-то в пробирку».

Это цитата Йоханнеса Бё. О том, что ей в пробирку могли бы в теории что-то подмешать, говорила и Бьорген. Получается, что в Сочи наши спецслужбы специально царапали пробирки, а у младшего Бё это случилось само собой. Так, может быть, наличие царапин на пробирках не является доказательством подмены проб? Эх, а ведь на этом держалась значительная часть обвинений против России.

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