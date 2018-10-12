Они лопаются. Почему самую страшную угрозу спортсменам не хотят замечать
Мировая антидопинговая система под угрозой, но никто кроме спортсменов об этом не говорит. Почему?
Мировая антидопинговая система под угрозой, но никто кроме спортсменов об этом не говорит. Почему?
Один из лучших биатлонистов мира Йоханнес Бё на днях сделал признание, о последствиях которого, судя по всему, не подозревает сам спортсмен. Норвежец заявил, что этапах Кубка мира в Хохфильцене и Анхтхольце в прошлом сезоне пробирки для
Всё это означает лишь одно — антидопинговая система не работает. Можно сколько угодно говорить об успешных действиях по профилактике запрещённых действиях, приводить цифры о снижении положительных
Однако о такой масштабной проблеме все молчат. Если бы не норвежские СМИ, разузнавшие детали у Бьорген и Бё, никто бы, скорее всего, и не узнал бы этом. Неужели пробирки ломались только в руках норвежских спортсменов? Почему представители других стран тихо стоят в сторонке или у них действительно не было никаких проблем?
В марте 2018 года в ВАДА заявили, что пробирки швейцарской фирма Berlinger, могут трескаться в мороз. В организации уверяли, что пробирки этого типа были убраны из производства в январе перед Олимпиадой, но, судя по заявлениям Бьорген, проблемы остались. В итоге в Berlinger сыграли на опережение и самостоятельно прекратили сотрудничество с ВАДА. Швейцарцы поставляли пробирки для взятия
Помните, этот всеобщий вой спортсменов о том, что
Но как им быть сейчас? Разве в данный момент угроза их безопасности не более очевидная? Чёрт возьми, пробирки лопаются у спортсменов в руках!
«Я бы порекомендовал тем, кто сдает анализы, проверять цельность стекла. Трещина означает, что возможна протечка, но это точно так же может привести и к добавлению
Это цитата Йоханнеса Бё. О том, что ей в пробирку могли бы в теории