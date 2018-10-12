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18:58 (мск), источник: ТАСС

СБР разрешил семерым биатлонистам перейти в сборные Украины и Белоруссии

ТАСС, 12 октября. Союз биатлонистов России (СБР) разрешил семерым спортсменам перейти из сборной России в команды Украины и Белоруссии без применения к ним ограничительного срока. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что такое решение было принято на заседании правления СБР. Анастасия Рассказова и Екатерина Бех будут выступать за сборную Украины, а Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Арина Яборова и Никита Лобастов — за команду Белоруссии.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов», — говорится в сообщении.

Также на заседании правления были утверждены критерии отбора для участия в международных стартах сезона-2018/19.

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