СБР разрешил семерым биатлонистам перейти в сборные Украины и Белоруссии

Отмечается, что такое решение было принято на заседании правления СБР. Анастасия Рассказова и Екатерина Бех будут выступать за сборную Украины, а Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Арина Яборова и Никита Лобастов — за команду Белоруссии.
«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока, предусмотренного ст. 9 Конституции Международного союза биатлонистов», — говорится в сообщении.
Также на заседании правления были утверждены критерии отбора для участия в международных стартах сезона-2018/19.