Бегут с корабля: Украина и Беларусь забрали биатлонистов

Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил выступать с нового сезона за сборные Белоруссии и Украины семерым российским спортсменам.

В составе сборной Белоруссии теперь будут соревноваться Никита Лобастов, Елена и Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова. Комбинезоны национальной команды Украины наденут Екатерина Бех и Анастасия Рассказова.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов для продолжения спортивной деятельности в составе других сборных команд без применения к ним двухлетнего ограничительного срока», — сообщили в правлении СБР.

Самым титулованным из перешедших спортсменов является Лобастов, который в 2017 году выиграл золотую медаль чемпионата Европы в эстафете. Сестры Кручинкины имеют в своем активе выступления за национальную команду России в летнем биатлоне в 2018 году — Елена выступала на чемпионате мира, а Ирина — чемпионате России.

Ситуация не стала неожиданной для правления СБР. Еще в начале сентября новоизбранный президент Владимир Драчев комментировал ситуация «Чемпионату».

Читайте также Российская лыжница объяснила решение перейти в сборную Беларуси по биатлону

«Только недавно мы получили от Федерации биатлона Украины несколько официальных писем, до недавнего времени это было на уровне слухов. Сначала спортсменки поехали в Беларусь, затем на Украину, видимо, искали лучшего. Тянуть с этим вопросом мы долго не будем, спортсменкам нужно выступать, у них своя жизнь. Рассмотрим этот вопрос в спокойном порядке, — говорил тогда функционер. — Сейчас происходит миграция спортсменов, кто-то из наших спортсменов выступал за Украину, кто-то из украинцев выступал за нашу сборную. Мы рассмотрим все вопросы, которые написаны в письме. У нас сейчас достаточно большое и адекватное правление, никаких больших возражений по данному вопросу, я думаю, не возникнет. Если молодые спортсмены хотят выступать, то зачем их закрывать? Пусть выступают. Сейчас будет проходить чемпионат России, на котором будет несколько выездных заседаний. На одном из таких мы поставим данный вопрос и решим его в течение сентября.

Глава украинского биатлона Владимир Брынзак рассказывал, что главное в трансферах украинок в его сборную — происхождение их родителей, а Союз биатлонистов Украины (СБУ) в данном случае просто помог спортсменкам остаться в профессии.

«Ситуация была такая: едешь по дороге, смотришь — три девчонки сидят на чемоданах и плачут — денег нет, куда ехать и что делать, — не знают. Пришлось притормозить, «подобрать» и помочь детям заниматься любимым делом, — рассказывал Брынзак «Спортбоксу». — Что тут сказать? У спортсменок отцы с Украины. Они приехали в Киев оформлять документы в нашей федерации. А в Киеве у них много родственников: двоюродные сестры и братья, племянники. Не понимаю: надо было им отказать что ли? Мы же никуда не ездили, никого не переманивали, а сделали спортсменкам законные документы, так как их родители — украинцы. К тому же эти биатлонистки не были в составе национальной команды, и на них не потратили ни копейки государственных денег. Все сделано за счет спонсоров и на наши деньги. Поэтому ни у кого не должно быть никаких претензий.

Интересно, что Бех, Рассказова и Анастасия Москаленко, пока не получившая разрешения выступать за украинскую сборную, изначально тоже планировали свой переход в белорусскую команду, однако, проведя с ней два тренировочных сбора, получили отказ от местной федерации.

Тренер женской команды Украины Андрей Прокудин высоко оценивает перспективы своих новобранок.

«Девушкам нужно дать время. Они чувствуют к себе внимание, в какой-то мере даже завышенные ожидания. Они хорошие спортсменки, которые только делают свои первые шаги в биатлоне, — рассказал специалист. — Екатерина Бех показала хороший результат в спринте, с одним кругом заняла восьмое место. Потенциал их виден, будем работать.

При этом уход Лобастова и всех биатлонисток из российской команды вряд ли скажется на ее перспективах — никто из них не претендовал в обозримом будущем на попадание в национальную сборную России.

В то же время не могут не настораживать новости о том, что грядущий сезон пропустят сразу несколько постоянных членов женской команды.

«Нет в команде сейчас Виролайнен, Акимовой, Услугиной — все трое намереваются уйти в декрет, — цитирует «Р-Спорт» старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына. — Мне, например, до сих пор «прилетает» за то, что мы несправедливо гнобим Акимову и не берем ее в команду, а причина-то совсем в другом. Таня сейчас в Рамзау, мы прекрасно общаемся, просто она решила сделать перерыв в выступлениях.