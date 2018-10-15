Гараничев рассказал, что в прошлом сезоне переболел мононуклеозом

«Мы бежали контрольную десятикилометровую гонку на сборе в Тюмени, было очень жарко, больше 30 градусов, на втором круге мне стало плохо, на третьем накрыло окончательно: надо идти в подъем, а я “встал”. Проиграл самому себе на этом круге три минуты. Последний километр до финиша вообще шел пешком — никогда в моей профессиональной карьере такого не было», — рассказал Гараничев о начале олимпийского сезона.

«Потом мы поехали на сбор в Италию, в Мартель, где довольно жесткая высота — 1800 м, и там (личный тренер) Максим Владимирович (Кугаевский) уже жестко сказал тренерам, что надо менять план работы — понижать пульсовую зону, да и нагрузку в целом. И только после того сбора я обратился к Сергею Викторовичу Богданову — нашему бывшему тренеру по стрельбе, с которым я продолжал общаться после его ухода из сборной. Он меня вывел на профессора, специалиста по вирусным инфекциям в Екатеринбурге, я сделал все необходимые анализы, тогда-то и обнаружился вирус мононуклеоза», — сообщил спортсмен.