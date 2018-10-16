Тайна Дальмайер: реальная болезнь или заговор?

Источник: Спорт-Экспресс

Двукратная олимпийская чемпионка немка Лаура Дальмайер в расцвете сил приняла решение прервать тренировки на неопределенный срок и пропустить начало сезона. Участие Дальмайер в чемпионате мира 2019 года остается под вопросом.

— По отдельности, мои проблемы со здоровьем не были достаточно серьезны, — приводит слова Дальмайер официальный сайт Немецкого лыжного союза. — На самом деле, я была уверена, что хорошо справилась со сложным олимпийским сезоном. Но каждый раз, когда я думала, что наконец здорова, появлялась следующая инфекция или другие проблемы. Поэтому последние несколько недель были для меня непростыми. Прямо сейчас я не готова к профессиональным тренировкам. Но уверена, что смогу наверстать упущенное, когда полностью восстановлюсь. Нужно слушать свое тело и, как говорится, «отпустить» его, даже если это очень нелегко для меня.

Несколько странно, что ни сама Дальмайер, ни представители федерации не уточняют, на какой конкретно срок спортсменка решила прервать тренировки и когда стоит ожидать ее возвращения к гонкам. Очевидно, что на стартовых этапах Кубка мира мы Дальмайер не увидим. Но к чемпионату мира при желании она вполне могла бы подготовиться, даже пропустив пару месяцев подготовки.

— Различные проблемы со здоровьем привели к тому, что иммунная система Лауры сейчас ослаблена, — заявил только доктор команды Клаус Юрген Марквадт. — Высокие уровни интенсивности и тренировочные нагрузки контрпродуктивны для нее в нынешней ситуации. Поэтому мы решили, что Лаура сделает перерыв, чтобы полностью восстановиться.

Версия первая. Что-то тут нечисто

Демарш Дальмайер выглядит очень странно. 25-летняя спортсменка в самом расцвете сил решает уйти на неопределенный срок, да еще после звездного олимпийского сезона. В Пхенчхане-2018 Лаура сделала исторический дубль, выиграв спринт и преследование, а также взяла бронзу в индивидуальной гонке.

Именно ее рассматривали в качестве главного фаворита в борьбе за Хрустальный глобус в этом году. В плане сочетания оптимального возраста, опыта и потенциала Дальмайер просто нет равных. По всем раскладам, в послеолимпийский год она должна была доминировать. И вдруг — решение прервать тренировки, да еще принятое буквально за полтора месяца до старта сезона.

Еще в июле Дальмайер говорила в интервью, что крайне мотивирована и собирается выступать, как минимум, до 2020 года. Она дольше обычного отдыхала после Олимпиады, чтобы полностью восстановиться, и судя по ее заявлениям, чувствовала себя свежей. Лаура сделала даже новое ложе для винтовки. Не похоже на человека, который полностью изможден.

Трудно удержаться от соблазна провести параллель с уходами Магдалены Нойнер и чешки Габриэлы Соукаловой. Те тоже покидали биатлон внезапно и на пике карьеры. Вокруг обеих этих историй ходила масса домыслов, и в версию с болезнями и потерей мотивации поверили далеко не все.

Тем более, Международный союз биатлонистов (IBU) сейчас переживает крайне непростые времена. Предыдущее руководство находится под следствием из-за обвинений в коррупции, а новый президент швед Олле Далин объявил о бескомпромиссной борьбе с допингом. Не исключено, что в ближайшее время мы услышим о новых скелетах в шкафу, причем не только с российским паспортом.

Версия вторая. Дальмайер просто устала

Спортсменам с российской ментальностью не свойственна чрезмерная забота о здоровье, да и вообще о жизни за пределами спорта. Наши обычно стискивают зубы и тренируются, пока не упадут. Привести это может как к успеху, так и к весьма печальным последствиям. Достаточно вспомнить свежий пример ровесницы Дальмайер Ольги Подчуфаровой, которая, не остановившись вовремя, получила серьезные проблемы и в итоге все равно ушла из биатлона.

Для многих звезд западного спорта здоровье, образование, семья имеют равную, а то и даже большую значимость по сравнению со спортивной карьерой. Поэтому, например, Нойнер спокойно ушла в расцвете сил, чтобы родить ребенка. А российская легкоатлетка Дарья Клишина, которая давно живет и тренируется в США, после медали чемпионата мира (!) пропустила следующий сезон ради поступления в престижный университет. Если рассматривать свою жизнь хотя бы в средней, а не только в краткосрочной перспективе, это абсолютно логично и правильно.

О проблемах со здоровьем Дальмайер говорила даже после победных гонок на Олимпиаде в Пхенчхане. Несмотря на нежный возраст, немка выступает на высшем уровне уже довольно давно. Вполне вероятно, что организм действительно не выдержал экстремальных нагрузок. Этим летом несчастья на Дальмайер просто сыпались: в июле она упала с велосипеда и получила травму бедра, затем отправилась на операцию по удалению зуба мудрости, и наконец, перенесла затяжную инфекцию.