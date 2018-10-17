Шо? Опять?! Почему лучшая немецкая биатлонистка снова приостановила карьеру

Источник: Reuters

Российский биатлонист Антон Шипулин не выдержал томительного ожидания и решил продолжить профессиональную карьеру. Так ему хочется выступать, что сил нет терпеть. А вот Лаура Дальмайер — лучшая немецкая биатлонистка современности, внезапно заявила о том, что приостанавливает свои выступления.

Зачем? Почему?! На эти и другие вопросы мы прямо сейчас и ответим.

У Дальмайер снова проблемы

«Наша песня хороша, начинай сначала». Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер решила сделать перерыв в профессиональной карьере. Как гром среди ясного неба пришла эта новость из Германии. По словам спортсменки, она не чувствует себя достаточно хорошо для выступления на столь высоком уровне. Врач немецкой сборной Клаус-Юрген Маркардт раскрыл некоторые детали состояния здоровья Лауры, отметив, что у неё сильно ослаб иммунитет.

Такие внезапные проблемы со здоровьем уже стали предметом ироничных высказываний болельщиков. Уж больно частыми они бывали, и уж больно здорово Дальмайер начинала выступать сразу после выздоровления. Мы не будем гадать и делать выводы по очередной паузе в карьере биатлонистки, а просто предоставим вам эту информацию к размышлению. И вспомним об этом, к примеру, на чемпионате мира в Эстерсунде.

Мононуклеоз Гараничева

В российской сборной новости иногда приходят с небольшим опозданием. Всего лишь на год. На днях выяснилось, что причиной слабых выступлений Евгения Гараничева в прошлом сезоне частично стал мононуклеоз, которым спортсмен переболел в 2017 году.

«Мы поехали на сбор в Италию, где довольно жёсткая высота — 1800 м, и там личный тренер, Максим Кугаевский, уже жёстко сказал тренерам, что надо менять план работы. И только после того сбора я обратился к Сергею Богданову — нашему бывшему тренеру по стрельбе, с которым я продолжал общаться после его ухода из сборной. Он меня вывел на профессора, специалиста по вирусным инфекциям, в Екатеринбурге, я сдал все необходимые анализы, тогда-то и обнаружился вирус мононуклеоза».

И здесь опять возникает логичный вопрос, почему врачи национальный сборной не смогли установить проблему. Ведь спортсмен же проходит обследования. А уж в межсезонье они должны быть особенно тщательными. Но Гараничеву пришлось искать через своих знакомых специалистов в этой области. Не забываем, что и Антон Шипулин недавно рассказал о том же самом заболевании.

Гараничев готов уступить дорогу

30-летний биатлонист стал хедлайнером новостей последней недели. Гараничев, не часто появляющийся в медийном пространстве, очень здраво и адекватно оценил свои перспективы. Во-первых, мы узнали о многочисленных проблемах со здоровьем спортсмена. Помимо мононкулеоза ложился на операцию по исправлению носовой перегородки, которая мешала ему дышать. Во-вторых, Гараничев чётко дал понять, что не будет держаться за своё место в сборной просто ради того, чтобы там б.

«Главная задача — выйти к декабрю на определённый уровень. Если при этом другие парни будут меня обыгрывать, и обыгрывать справедливо, зачем рваться на этапы? Ради того, чтобы просто на них поехать? Зачем стартовать, если не способен показать высокий результат?».

Свендсен и водочка

Четырёхкратный олимпийский чемпион Эмиль-Хегле Свендсен не успел уйти из биатлона, как начал делиться интересными подробностями личной жизни. Норвежец познакомился со своей будущей невестой в «Тиндере» и настолько нервничал перед встречей с девушкой в реальной жизни, что прибегнул к известному русскому трюку — выпил водочки. Напряжение как рукой сняло, и Свендсен чувствовал себя расслабленно на свидании. Очевидно, трюк сработал. Эх, Эмиль, мы будем скучать.

Фуркад не может больше терпеть

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад так же, как и мы с вами, находится в томительном ожидании старта сезона. Француз признался, что очень устал тренироваться, а его организм подвергся настоящему испытанию в это межсезонье. Занимательно, что сборная Франции тренируется совсем недалеко от дома Фуркада в Веркоре, а живут в отеле, который принадлежит Мари Дорен-Абер. Из биатлона можно уйти, но биатлон из тебя никогда не уйдёт.

Резцова-младшая готова рвать и метать

Кристина Резцова заверила болельщиков, что учла ошибки прошлого сезона, где ей не удалось сходу заявить о себе по полной на Кубке мира. Девушка не смущают ни смена тренера, ни отсутствие настоящего ледника при подготовке к сезону.

«Нас перед началом подготовки спрашивали: как мы оцениваем себя, сможем ли бегать все восемь этапов КМ или первые лучше пропустить? Что значит — сможешь или не сможешь? Конечно, я смогу! Почему кто-то может, а я нет?!