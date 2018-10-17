Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь нового сезона Кубка мира. Первый кубковый этап пройдет в словенской Поклюке в начале декабря 2018 года, а заключительный — в марте 2019-го в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.