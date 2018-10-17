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13:47 (мск), источник: БЕЛТА

Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил календарь нового сезона Кубка мира. Первый кубковый этап пройдет в словенской Поклюке в начале декабря 2018 года, а заключительный — в марте 2019-го в норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Вот как выглядит полный календарь кубковых этапов:

1-й. Поклюка (Словения)

2 декабря — сингл-микст и смешанная эстафета.

5 декабря — индивидуальная гонка (мужчины).

6 декабря — индивидуальная гонка (женщины).

7 декабря — спринт (мужчины).

8 декабря — спринт (женщины).

9 декабря — гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

2-й. Хохфильцен (Австрия)

13 декабря — спринт (женщины).

14 декабря — спринт (мужчины).

15 декабря — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

16 декабря — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

3-й. Нове-Место (Чехия)

20 декабря — спринт (мужчины).

21 декабря — спринт (женщины).

22 декабря — гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).

23 декабря — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

4-й. Оберхоф (Германия)

10 января — спринт (женщины).

11 января — спринт (мужчины).

12 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

13 января — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).

5-й. Рупольдинг (Германия)

16 января — спринт (мужчины).

17 января — спринт (женщины).

18 января — эстафета (мужчины).

19 января — эстафета (женщины).

20 января — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

6-й. Антхольц (Италия)

24 января — спринт (женщины).

25 января — спринт (мужчины).

26 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

27 января — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

7-й. Кэнмор (Канада)

7 февраля — индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).

9 февраля — эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).

10 февраля — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).

8-й. Солт-Лейк-Сити (США)

14 февраля — спринт (женщины).

15 февраля — спринт (мужчины).

16 февраля — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

17 февраля — сингл-микст и смешанная эстафета.

9-й. Холменколлен (Норвегия)

21 марта — спринт (женщины).

22 марта — спринт (мужчины).

23 марта — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

Перед заключительным кубковым этапом лучшие биатлонисты планеты соберутся в шведском Эстерсунде на чемпионате мира, который пройдет с 7 по 17 марта.

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