Новый сезон Кубка мира по биатлону откроется в декабре в Поклюке

Вот как выглядит полный календарь кубковых этапов:
2 декабря — сингл-микст и смешанная эстафета.
5 декабря — индивидуальная гонка (мужчины).
6 декабря — индивидуальная гонка (женщины).
7 декабря — спринт (мужчины).
8 декабря — спринт (женщины).
9 декабря — гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).
2-й. Хохфильцен (Австрия)
13 декабря — спринт (женщины).
14 декабря — спринт (мужчины).
15 декабря — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
16 декабря — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
20 декабря — спринт (мужчины).
21 декабря — спринт (женщины).
22 декабря — гонка преследования (мужчины) и гонка преследования (женщины).
23 декабря — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
10 января — спринт (женщины).
11 января — спринт (мужчины).
12 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
13 января — эстафета (женщины) и эстафета (мужчины).
5-й. Рупольдинг (Германия)
16 января — спринт (мужчины).
17 января — спринт (женщины).
18 января — эстафета (мужчины).
19 января — эстафета (женщины).
20 января — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
24 января — спринт (женщины).
25 января — спринт (мужчины).
26 января — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
27 января — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
7 февраля — индивидуальная гонка (мужчины) и индивидуальная гонка (женщины).
9 февраля — эстафета (мужчины) и эстафета (женщины).
10 февраля — масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины).
8-й. Солт-Лейк-Сити (США)
14 февраля — спринт (женщины).
15 февраля — спринт (мужчины).
16 февраля — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
17 февраля — сингл-микст и смешанная эстафета.
9-й. Холменколлен (Норвегия)
21 марта — спринт (женщины).
22 марта — спринт (мужчины).
23 марта — гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта — масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
Перед заключительным кубковым этапом лучшие биатлонисты планеты соберутся в шведском Эстерсунде на чемпионате мира, который пройдет с 7 по 17 марта.