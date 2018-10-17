Белорусская биатлонистка Ануфриева завершила карьеру в 21 год

Источник: РИА "Новости"

«Вообще, я планировала этот сезон отбегать и уже после него, отталкиваясь от результатов, принимать решение. Май и июнь тренировалась за счет РЦОП «Раубичи», а потом мне тренеры сказали, что финансирование прекращено и мне надо переходить тренироваться в ШВСМ. Я решила, что никакой Школы высшего мастерства мне не надо. Во-первых, тренер другой. Во-вторых, у национальной команды финансирование намного лучше, чем у ШВСМ, и бороться даже с нашими девчонками будет намного сложнее, если мы перестанем работать вместе. Ну, а в-третьих, мной просто будут дырки затыкать. Если у сборной появится вакантное место в Кубке IBU, меня могут вызвать. Все остальное время я буду просто тренироваться. Ну и решила, что если не нужна нашей федерации, то и мне это не нужно. Хоть принимать решение было тяжело — биатлону я отдала почти 10 лет.

Я не в состоянии сама платить за сборы. За 10 лет тренировок не было ни одной зарплаты — только небольшие суточные и полторы тысячи рублей за «бронзу» в эстафете на молодежном чемпионате мира по летнему биатлону. Обычные люди работают за деньги, а я работала за то, чтобы дали возможность тренироваться, чтобы меня кормили, и дали место поспать. Я не могла платить сама за гостинцу, за питание, за стрельбище, — приводит слова Ануфриевой «Трибуна».

Одновременно с уходом Ануфриевой спортивное гражданство на белорусское сменили сразу четыре россиянки: Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова и Арина Яборова.