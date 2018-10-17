Белорусская биатлонистка Ануфриева завершила карьеру в 21 год
Белорусская биатлонистка Анастасия Ануфриева рассказала, почему завершила карьеру в 21 год.
Белорусская биатлонистка Анастасия Ануфриева рассказала, почему завершила карьеру в 21 год.
«Вообще, я планировала этот сезон отбегать и уже после него, отталкиваясь от результатов, принимать решение. Май и июнь тренировалась за счет РЦОП «Раубичи», а потом мне тренеры сказали, что финансирование прекращено и мне надо переходить тренироваться в ШВСМ. Я решила, что никакой Школы высшего мастерства мне не надо.
Я не в состоянии сама платить за сборы. За 10 лет тренировок не было ни одной зарплаты — только небольшие суточные и полторы тысячи рублей за «бронзу» в эстафете на молодежном чемпионате мира по летнему биатлону. Обычные люди работают за деньги, а я работала за то, чтобы дали возможность тренироваться, чтобы меня кормили, и дали место поспать. Я не могла платить сама за гостинцу, за питание, за стрельбище, — приводит слова Ануфриевой «Трибуна».
Одновременно с уходом Ануфриевой спортивное гражданство на белорусское сменили сразу четыре россиянки: Елена и Ирина Кручинкины, Анна Мусатова и Арина Яборова.
«Так, а зачем растить своих, если можно взять чужих из России? Я понимаю девочек: они приезжают к нам в страну и сразу выступают за национальную команду. В России не могут пробиться, а тут попадают на зарплату, на сборы и всё остальное. А что делать нашим юниоркам? Некоторые из них не знают, как доехать до Раубичей — нет денег. В итоге девчонки не находят выход, завязывают со спортом и идут работать. Когда я начинала заниматься биатлоном, нас собиралось по 25 человек на соревнованиях. Конкуренция была серьёзная. Сейчас “в живых” осталось четыре девочки 1996 года и одна 1997-го», — говорит Ануфриева.