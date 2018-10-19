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22:58 (мск), источник: Чемпионат.com

СБР допустил Шипулина на первые этапы Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России обнародовал критерии отбора в сборную команду на этапы Кубка мира сезона-2018/19.

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Источник: РИА "Новости"

Из текста документа, представленного на сайте СБР, ясно, что Антону Шипулину гарантировано место на первых трёх этапах Кубка мира, как единственному россиянину, вошедшему в топ-3 общего зачёта Кубка мира сезона-2017/18.

«К тренировочным мероприятиям спортивной сборной команды России и к отборочным стартам допускаются спортсмены, которые имеют допуск к выступлениям на соревнованиях от ВАДА и РУСАДА без прений и разбирательств о нарушениях правил ВАДА и/или РУСАДА.

Состав на первые три этапа Кубка мира тренеры сборной определяют из числа спортсменов, которые прошли централизованную подготовку в основном и резервном составах; заняли места с 1-го по 20-е в рейтинге СБР по итогам зимнего сезона 2017/18 и выполнили все критерии отбора, а также заняли 1-е-3-е места в общем зачёте Кубка мира 2017/18.

Состав формируется тренерами по результатам контрольных стартов на тренировочном мероприятии в Контиолахти (Финляндия), которое пройдет с 1 по 18 ноября.

На три первых этапа Кубка мира отбираются 5 женщин и 4 мужчины — по спортивному принципу, как набравшие наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, спортсмен, занимающий 1−3-е место в общем зачёте Кубка мира 2017−2018, по одному спортсмену у женщин и у мужчин — по решению тренеров спортивной сборной команды, — говорится в документе.

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