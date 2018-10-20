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19:10 (мск), источник: Sport24

Восемь суперзвезд биатлона, которых нам будет не хватать в новом сезоне

Многие из них уже не вернутся.

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Источник: РИА "Новости"

Через полтора месяца начнется новый биатлонный сезон, который будет серьезно отличаться от предыдущих. Нет, противостояние Мартена Фуркада и Йоханнеса Бе продолжится, Антон Шипулин вернется, борьба женщин за Кубок мира вновь будет непредсказуемой. Но будут изменения. Многие топ-звезды либо совсем оставили биатлон, либо решили сделать паузу. Некоторым болельщикам придется искать новые объекты для обожания. Sport24 рассказывает о тех биатлонистах, которых в новом сезоне будет не хватать.

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

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Карьера великого норвежца пролетела перед нашими глазами. Кто-то наблюдал за ней от и до, а кто-то только родился в тот момент, когда Уле начал побеждать. Сложно в это поверить, но на этапах Кубка мира Бьорндален начал бегать еще в 1993-м году. За 25 лет своей сумасшедшей карьеры Уле-Эйнар 8 раз становился олимпийским чемпионом, 20 раз — чемпионом мира и 6 раз — обладателем Большого хрустального глобуса. Огромное число побед в биатлоне Бьорндален разбавил крутыми выступлениями в лыжных гонках.

Казалось, что после золота в Сочи Бьорндален наконец-то уйдет, но Уле-Эйнар решил задержаться еще на олимпийский цикл. За это время он выиграл еще 6 медалей на чемпионатах мира, и это в возрасте 40+.

К сожалению, в последнем сезоне болельщики норвежца больше жалели его, чем радовались успехам. Не попав на Олимпиаду в Корее и получив унизительное предложение выступить на Кубке IBU, легендарный чемпион решил закончить со спортом. У него все хорошо, есть семья, большую часть времени Бьорндален проводит в Минске — вместе с супругой Дарьей Домрачевой и дочкой Ксенией.

Дарья Домрачева (Белоруссия)

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Если уход Бьорндалена был ожидаем, то завершение карьеры его жены Дарьи Домрачевой вызвало удивление. Первая в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону в прошлом сезоне заняла третье место в общем зачете КМ, 9 раз была на подиуме. В последней своей гонке Дарья победила, став первой в масс-старте на этапе КМ в Тюмени. Куда же тут уходить, Домрачева только-только вернулась после рождения дочери. Но решение принято.

Домрачева является обладателем 4 золотых наград ОИ, 2 титулов чемпионки мира и обладателем Кубка мира, носит гордое звание Героя Белоруссии. В последние годы именно за Домрачеву болели многие российские болельщики, глядя на неудачи своих спортсменок. Теперь надо переключаться. Но у фанатов биатлона появится уникальный шанс увидеть легендарных биатлонистов на Рождественской гонке-2018.

Лаура Дальмайер (Германия)

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Лаура стремительно ворвалась в биатлонную элиту, заняв в своей первой личной гонке на этапе КМ высокое седьмое место. По итогам первого же сезона ее признали лучшей молодой спортсменкой года в Германии. И если на Олимпиаде в Сочи немке выступить удачно не удалось (лучший результат — 13-е место в индивидуальной гонке), то в период с 2015 по 2018 год Дальмайер выигрывала золотые медали без передышки. Она стала настоящим терминатором женских гонок: 7 золотых медалей чемпионатов мира, 2 титула чемпионки Олимпийских игр, Большой хрустальный глобус.

Безусловно, перед началом нового сезона Лаура бы рассматривалась как основной претендент на победу в КМ, но в июле этого года немка упала с велосипеда и повредила бедро. Начались различные медицинские проблемы, в результате которых, по мнению врачей, у Дальмайер ослаб иммунитет. Теперь большие нагрузки и стресс спортсменке противопоказаны, и Лаура решила взять паузу в карьере.

Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)

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Кумир миллионов болельщиков по всему миру, один из самых сильных финишеров своего времени, Эмиль Хегле Свендсен после олимпийского сезона 13/14 довольно резко выпал из топ-3 мирового биатлона. В последние сезоны Эмиль много пропускал, испытывал проблемы со смазкой лыж, пропал ход. На ОИ-2018 Свендсену удалось сделать почти невозможное: не показывая по ходу сезона выдающихся результатов (всего один подиум), норвежец в Корее завоевал 3 медали. По окончании сезона спортсмен признался, что хотел бы остаться на еще один год, но решил уйти именно после Олимпиады. Свендсен является четырехкратным олимпийским чемпионом, двенадцатикратным чемпионом мира, был обладателем Кубка мира. Карьера получилась выдающейся, а значит, можно спокойно уходить.

Габриэла Коукалова (Чехия)

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Габриэла Коукалова из-за травмы икроножной мышцы пропускала и прошлый сезон. А в апреле этого года один из самых ярких критиков российского спорта сообщила о пропуске грядущего сезона 18/19 и неуверенности в дальнейшем продолжении карьеры.

Не могу себе представить, что когда-нибудь снова вернусь. Не хочу сдаваться, ведь никогда не знаешь, как все сложится. Возможно, мне будет не хватать соревнований и через год-два я передумаю. Но не сейчас.
Габриэла Коукалова

Официального объявления о завершении карьеры еще не было, но в возвращение Габриэлы верится с трудом. А жаль. За годы выступлений она многим полюбилась, в первую очередь, за счет яркой внешности, но и крутых достижений у нее валом (две медали ОИ, две победы на ЧМ, Кубок мира). С уходом из спорта пропали и острые комментарии в адрес российской сборной. Без Габи будет скучнее.

Мари Дорен-Абер (Франция)

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В течение своей карьера француженка два года подряд была вынуждена прерывать выступления: из-за разрыва связок и рождения дочери. Тем феноменальнее выглядят ее результаты после родов: на ЧМ-2015 она завоевывает четыре медали, две из которых — золотые. Мари является пятикратной чемпионкой мира, олимпийской чемпионкой, становилось второй в общем зачете КМ. Объявление о завершении карьеры оказалось неожиданным, но своевременным: в прошлом сезоне лучшим личным результатом стало 8-е место в спринтерской гонке в Контиолахти. Лидер мирового биатлона Мартен Фуркад эмоционально отреагировал на новость о завершении карьеры подруги по команде.

Татьяна Акимова (Россия)

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Одна из двух участниц ОИ-2018 Татьяна Акимова после Игр больше не выступала. Намеренный пропуск этапа КМ в Контиолахти себя не оправдал: россиянка заболела и на оставшиеся этапы КМ не поехала. За три года выступления на высоком уровне Акимова имеет бронзовую медаль ЧМ-2017 и два подиума на этапах КМ, выглядя в некоторых гонках действительно неплохо. Но в составе на будущий сезон ее нет. Причина — беременность. Болельщики надеются, что Акимова возьмет пример с Дорен-Абер и вернется в биатлон с новыми силами. Ведь в нашей женской сборной теперь даже попадание в топ-10 считается праздником.

Лоуэлл Бэйли

Единственный в истории США чемпион мира по биатлону решил закончить карьеру прямо по ходу сезона, так как не поехал на этап КМ в Тюмени. За свою карьеру американец принял участие в трех Олимпиадах, становился восьмым в общем зачете КМ, но больше всего запомнился своими призывами бойкотировать российские этапы. Лучший турнир в карьере Бэйли — ЧМ-2017, где, помимо золота в индивидуальной гонке, ниже седьмого места он не опускался. После завершения карьеры Лоуэлл планирует разводить крупный рогатый скот.

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Помимо вышеперечисленных, на биатлонной трассе в этом сезоне мы точно не увидим Дарью Виролайнен, Ирину Услугину, Тима Бурка, Жан-Гийома Беатрикса, Ярослава Соукупа, Хильду Фенне и многих других. С каждым годом из биатлона уходит большое количество спортсменов, которые играли важные роли в сезонном сериале. Но конвейер не прекращает работу, вскоре появятся новые люди, которые быстро обзаведутся своими фан-клубами.

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