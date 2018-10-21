Российский биатлон изменился. Неужели блата и кумовства больше нет?

Источник: РИА "Новости"

Союз биатлонистов России опубликовал критерии отбора в сборную России на предстоящий сезон. И это стало бомбой.

Потому что критерии предыдущих лет вызывали множество вопросов. «Сплошной блат, покровительство, кумовство» — как только не называли болельщики то, что, по их мнению, происходило в команде. Надо признать, что тренерский штаб не всегда стремился доходчиво объяснить, почему в сборную попал тот или иной биатлонист.

Фраза «почему опять нет в составе Кайшевой» была едва ли не самой популярной в кругах болельщиков и экспертов. А Светлану Миронову пришлось отстаивать голосу российского биатлона Дмитрию Губерниеву.

И вот теперь тёмные времена позади. Новые критерии отбора в команду за исключением некоторых деталей вроде бы потрясающе адекватны и минимизируют шансы на попадание в сборную людей, которые этого не заслуживают.

Ужасы прошлого сезона

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Прошлой осенью в олимпийский сезон в СБР выпустили критерии отбора, которые не сильно поощряли спортивный принцип. Смотрите сами. На первые три этапа Кубка мира в олимпийский сезон спортсмены отбирались следующим образом.

«Состав команды формируется из числа спортсменов, прошедших централизованную подготовку в составе спортивной сборной команды России и определяется решением тренеров спортивной сборной команды».

Всё, что нужно было сделать, — пройти общую подготовку и понравиться тренерам. А как ещё трактовать этот критерий отбора? Идём дальше. На следующие три этапа биатлонистов также выбирали по решению тренеров, но на этот раз с учётом результатов, показанных на старте сезона. Каких именно результатов? Об этом ничего не сказано. Ещё несколько человек традиционно отбирались по итогам третьего этапа Кубка России. «Повезло», что сборную допустили на Олимпиаду в сильно усечённом составе. Это отодвинуло разговоры об отборе в команду на второй, а то и третий план.

Что изменилось?

Практически всё. Если раньше все документы СБР по критериям отбора сводились к многозначительному словосочетанию «по решению тренеров», то теперь есть чёткий план с баллами, очками. По его содержанию можно спорить, но гораздо важнее, что он появился в весьма и весьма адекватном виде.

Теперь на первые три этапа Кубка мира и Кубка IBU биатлонисты отбираются не по решению тренеров, а по результатам контрольных стартов во время централизованной подготовки.

Сбор этот пройдёт в Контиолахти. Там будут две гонки — «индивидуалка» и спринт, за каждую начисляются очки. За первое место — 20, за второе — 17 и так далее. На первые этапы Кубка мира поедут 5 мужчин и 4 женщины, которые наберут наибольшее количество очков на контрольных стартах.

Пункт Шипулина

Следующий пункт — «спортсмен, занявший места с первого по третье в общем зачёте Кубка мира 2017/18». Конспирация не удалась. Мы все понимаем, для кого этот пункт был включён в официальный документ. Антон Шипулин решил продолжить карьеру и ясно, что его освободили от отборов. Можно как угодно относиться к этому решению, но оно в любом случае было неизбежно. Так примем же его и пойдём дальше.

Бархатная революция

И всё-таки по одному спортсмену у мужчин и женщин будут отобраны по решению тренеров. Назовём это бархатной революцией. Если на секунду отбросить сарказм, то такой пункт действительно нужен. Просто он должен быть обоснован и грамотно подан как спортсменам, так и болельщикам. Все хотят понимать, почему именно этот биатлонист заслужил шанс проявить себя вопреки спортивным результатам.

На Кубок IBU тренерский штаб также оставит за собой право выбрать по одному мужчине и женщине вне спортивного принципа. Остальные же будут отобраны по результатов всё тех же контрольных стартов.

И снова адекватность!

На этапы Кубка мира с четвёртого по шестой отбираются шесть мужчин и шесть женщин. По четверо из них будут приглашены туда по итогам выступления на первых трёх этапах. Для этого надо занимать места с 1 по 25-е в общем зачёте Кубка мира. Ещё по одному спортсмену доберут по итогам третьего этапа Кубка России. Ну и снова один биатлонист и биатлонистка поедут в сборную по решению тренерского штаба. Примерно такой же принцип будет применяться и при отборе на чемпионат мира.

Всё это на удивление адекватно и понятно. Есть небольшой вопрос по поводу того, почему для отбора на 4−5−6 этапы категорически игнорируются результаты на Кубке IBU. То есть те, кто в декабре рвут всех во второй лиге, делают это немного зря. Всё равно всё решит Кубок России. Но это детали, с которыми можно мириться. Концептуально всё очень хорошо и красиво.

И даже отбор на североамериканские этапы построен так, чтобы привлечь туда максимальное количество молодёжи. Мы всё спрашивали, а где же новые лица. Вот и пожалуйста, теперь они неминуемо появятся.

Поможет ли это сборной России сразу начать рвать и метать? Конечно, нет. Но с чего-то надо же начинать, не так ли?