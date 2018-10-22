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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

У сотрудника больницы норвежского Тромсе обнаружили более 2000 таблеток допинга

У 43-летнего сотрудника Университетской больницы Северной Норвегии в Тромсё в рабочей раздевалке обнаружили большое количество запрещённых препаратов.

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Источник: РИА "Новости"

В раздевалке мужчина, также являющийся сотрудником ООН, хранил более 2000 таблеток, относящихся к допингу. Помимо него под подозрением в распространении запрещённых препаратов подозревают некого 31-летнего мужчину, сообщает Itromso.

Специалистов теперь обвиняют в распространении анаболических стероидов. Согласно материалам дела, 31-летний подозреваемый в августе 2017 года отправил из города Фредрикштад в Тромсё большую партию препаратов. После этого сотрудник больницы хранил полученные средства в своей рабочей раздевалке. Слушания по делу будет проходить 17 января 2018 года.

В раздевалке сотрудника больницы были обнаружены многочисленные запрещённые препараты, включая тестостерон оксиген, болденон, тренболон, мастерон, нандролон, дианабол и многие другие.

Отметим, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) в 2018 году спортсмены из Тромсё выиграли 7 медалей. Представители этого города показали лучшие результаты среди спортсменов всех городов Норвегии по количеству медалей в Пхёнчхане.

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