У сотрудника больницы норвежского Тромсе обнаружили более 2000 таблеток допинга

Источник: РИА "Новости"

В раздевалке мужчина, также являющийся сотрудником ООН, хранил более 2000 таблеток, относящихся к допингу. Помимо него под подозрением в распространении запрещённых препаратов подозревают некого 31-летнего мужчину, сообщает Itromso.

Специалистов теперь обвиняют в распространении анаболических стероидов. Согласно материалам дела, 31-летний подозреваемый в августе 2017 года отправил из города Фредрикштад в Тромсё большую партию препаратов. После этого сотрудник больницы хранил полученные средства в своей рабочей раздевалке. Слушания по делу будет проходить 17 января 2018 года.

В раздевалке сотрудника больницы были обнаружены многочисленные запрещённые препараты, включая тестостерон оксиген, болденон, тренболон, мастерон, нандролон, дианабол и многие другие.