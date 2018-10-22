Треть биатлонистов из нового международного пула допинг-тестирования являются россиянами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свои пулы допинг-тестирования 43 российских спортсмена, что составляет более трети от всех находящихся в этих списках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.