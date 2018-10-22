Треть биатлонистов из нового международного пула допинг-тестирования являются россиянами
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свои пулы
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свои пулы
По информации, представленной IBU, в международный пул
Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.
Спортсмены, включенные в международный пул