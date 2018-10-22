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12:49 (мск), источник: ТАСС

Треть биатлонистов из нового международного пула допинг-тестирования являются россиянами

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение включить в свои пулы допинг-тестирования 43 российских спортсмена, что составляет более трети от всех находящихся в этих списках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе IBU.

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По информации, представленной IBU, в международный пул допинг-тестирования на сезон-2018/19 входят 123 спортсмена (60 мужчин и 63 женщины). Россия в этом списке представлена 43 атлетами (21 мужчина + 22 женщины). Второе место по представительству занимает Франция (16), третье — Германия (13).

Международный союз биатлонистов сформировал пул тестирования, принимая в расчет результаты предыдущего сезона, показанные спортсменами на этапах Кубка мира и Кубка IBU. В течение сезона пул может претерпевать изменения.

Спортсмены, включенные в международный пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля АДАМС и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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