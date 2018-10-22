Источник: В Ханты-Мансийске не смогли подготовить лыжную трассу
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«Законсервированный с прошлой зимы снег, за который я отвечаю, мы развезли по трассам. Но возникли проблемы по работам ратраков. У нас работала только машина по толканию снега, а лыжепрокладчики сломаны. Вроде купили на них запчасти, но ведут
У нас есть специализированная детская школа, у которой в наличии два ратрака, но у них один человек и снабженец, и диспетчер, и механик, и водитель. Техника у него в порядке, но давать они бесплатно не хотят, так как глава директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко берёт деньги с занятий у их детей, — цитирует начальника управления «ЮграМегаСпорт» Николая Вторушина «Советский спорт».