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16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: В Ханты-Мансийске не смогли подготовить лыжную трассу

В Ханты-Мансийске возникли проблемы с подготовкой трассы для лыжников и биатлонистов.

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В Ханты-Мансийске после выпадения снега был подготовлен лишь один километровый круг. В результате «трасса» вскоре вышла из строя. Проблемой является отсутствие специализированной техники. Из четырёх ратраков в строю остаётся лишь один.

«Законсервированный с прошлой зимы снег, за который я отвечаю, мы развезли по трассам. Но возникли проблемы по работам ратраков. У нас работала только машина по толканию снега, а лыжепрокладчики сломаны. Вроде купили на них запчасти, но ведут какие-то следственные эксперименты, а работа стоит. Хотя дел-то два часа работы, и машина пойдёт. Но сегодня трасса не готова и проблема не будет в ближайшее время решена.

У нас есть специализированная детская школа, у которой в наличии два ратрака, но у них один человек и снабженец, и диспетчер, и механик, и водитель. Техника у него в порядке, но давать они бесплатно не хотят, так как глава директор «ЮграМегаСпорт» Валерий Радченко берёт деньги с занятий у их детей, — цитирует начальника управления «ЮграМегаСпорт» Николая Вторушина «Советский спорт».

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