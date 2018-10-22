Источник: В Ханты-Мансийске не смогли подготовить лыжную трассу

В Ханты-Мансийске после выпадения снега был подготовлен лишь один километровый круг. В результате «трасса» вскоре вышла из строя. Проблемой является отсутствие специализированной техники. Из четырёх ратраков в строю остаётся лишь один.

«Законсервированный с прошлой зимы снег, за который я отвечаю, мы развезли по трассам. Но возникли проблемы по работам ратраков. У нас работала только машина по толканию снега, а лыжепрокладчики сломаны. Вроде купили на них запчасти, но ведут какие-то следственные эксперименты, а работа стоит. Хотя дел-то два часа работы, и машина пойдёт. Но сегодня трасса не готова и проблема не будет в ближайшее время решена.