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00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по биатлону представила форму на сезон-2018/19

Сборная России представила форму для соревнований на сезон-2018/19. Фото разместил в своём «Инстаграме» президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

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В роли моделей выступили чемпионка России Лариса Куклина и олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко. Форма выполнена в цветах российского флага. Основной цвет — синий, белый использован лишь в качестве отделки.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это ещё не всё! Будет и другой комбинезон! Скоро привезут! Там увидим, какой больше понравится», — добавил президент СБР позднее, отвечая на вопросы своих подписчиков.

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