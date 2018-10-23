Сборная России по биатлону представила форму на сезон-2018/19

В роли моделей выступили чемпионка России Лариса Куклина и олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко. Форма выполнена в цветах российского флага. Основной цвет — синий, белый использован лишь в качестве отделки.

«Это ещё не всё! Будет и другой комбинезон! Скоро привезут! Там увидим, какой больше понравится», — добавил президент СБР позднее, отвечая на вопросы своих подписчиков.