«Мне тяжело подниматься по лестнице». Нужен ли такой Шипулин сборной?
Антон Шипулин не тренировался полноценно до октября, но ему гарантировано место в команде и особые условия. Это вообще законно и справедливо?
Антон Шипулин не тренировался полноценно до октября, но ему гарантировано место в команде и особые условия. Это вообще законно и справедливо?
На прошлой неделе СБР принял многостраничный документ — критерии отбора на международные соревнования. Обычно это стандартная процедура, где прописываются некие общие нормы, которыми потом на усмотрение тренерского штаба можно немного пренебречь. В этот раз Владимир Драчёв обещал беспрецедентно прозрачный отбор. На контрольные старты в Контиолахти поедет более 50 человек, где точно окажутся все сильнейшие, в том числе и герои летнего чемпионата России. Шанс попасть на Кубок мира будет у каждого. Если раньше результаты контрольных гонок тренеры старались держать в секрете, то сейчас всё будет по спортивному принципу, а на их усмотрение окажется лишь по одному месту, что весьма справедливо.
Главный тренер сборной Анатолий Хованцев хорошо знает, что такое российский отбор в прежние годы. К примеру, год назад его подопечные Дмитрий Малышко и Алексей Слепов были допущены до отбора, но могли претендовать только на поездку на Кубок IBU. Сейчас оказавшись по другую сторону баррикад он не намерен ставить защитные барьеры для своих подопечных и всячески ограждать их от реальной конкуренции, что делает ему честь.
Выбор Контиолахти в качестве места проведения сборов тоже можно понять. Проблем со снегом здесь нет, и в это время в Скандинавии тренируются почти все лидеры.
На особом положении в этой команде Антон Шипулин — непререкаемый лидер сборной России последней пятилетки. В том, что спортсмен из топ-5 имеет право на особенности подготовки и попадание в команду без отбора есть железная логика, и в прошлые годы Шипулин подтверждал, что в нём можно не сомневаться, но сейчас ситуация совсем иная. Антон до сентября ещё не принял или по крайней мере не озвучил своего решения о продолжении карьеры. Причин тому несколько, и все они очень непросты. Некоторые всё ещё могут стать помехой для его дальнейших выступлений. Первые четыре подготовительных месяца он поддерживал форму лёгкими тренировками, по собственным словам, стал с трудом подниматься по лестнице, а по оценкам личного тренера Андрея Крючкова прилично растерял форму.
Сможет ли такой Шипулин оставаться лидером команды по результату, вопрос риторический. Двух месяцев для набора кондиций — явно недостаточно. Дарья Домрачева, возобновившая после декрета тренировки осенью, вернулась на соревнования только после Нового года, а здесь Антону гарантировали участие в стартах, к которым он попросту не успеет подготовиться. При этом у него есть возможность набрать форму к чемпионату мира, который в этом сезоне смещён на март, и там стать ключевым усилением команды. И глупо ради этой цели заставлять Шипулина участвовать в отборах. На то есть тренерская wild card.
Не исключено, что такое решение стало следствием долгих переговоров и компромисса лидера команды с новым руководством СБР. Шипулин хотел для себя привычных комфортных условий, но при этом согласился работать на сборах наравне с командой, а Драчёв прекрасно понимает, что за полгода других очевидных козырей в доставшейся ему в наследство колоде не появится. Найдёт ли стабильность и психологическую устойчивость Логинов, это ещё бабушка надвое сказала.
Интересен и статус Шипулина на предстоящих этапах. По слухам, рассматривается вопрос привлечения его личных тренеров Андрея Гербулова и Андрея Крючкова к работе на этапах Кубка мира, хотя оба с лета заняты на другой работе, а это потребует дополнительных средств от переживающей не лучшие финансовые времена федерации. А главное как на это посмотрят другие биатлонисты и тренеры, в частности те, которые на ноябрьских отборах пробегут лучше?
Выход из тупика здесь один — сознательность самого Шипулина. Антон всегда славился адекватной оценкой собственного состояния, высокой требовательностью к себе, граничащей с самоедством, человеческой порядочностью. Поэтому, если он окажется не готов к старту, то сам не станет занимать