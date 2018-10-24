Текущие события
Биатлон. Биатлон
22.03
Тюмень (Россия)
Спринт (М)
Биатлон. Биатлон
23.03
Тюмень (Россия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Биатлон
24.03
Тюмень (Россия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (М)
Биатлон. Биатлон
25.03
Тюмень (Россия)
Масс-старт (Ж)
Все события
Фоторепортажи
10Семин обыграл Карпина в матче РПЛ
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
13:12 (мск), источник: ТАСС

IBU не получал уведомление от Домрачевой об окончании карьеры

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева до сих пор не уведомила Международный союз биатлонистов (IBU) о том, что завершила спортивную карьеру. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Наверх
Источник: AP 2018

32-летняя Домрачева объявила об окончании карьеры в июне, однако она продолжает оставаться в пуле тестирования IBU.

Читайте также
Домрачева не побежит с голой грудью за права женщин

В него входит и российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, однако в список спортсменов, которые в предстоящем сезоне будут проверяться на допинг, она попала по ошибке.

«Действительно, Подчуфарова указана по ошибке и будет исключена, поскольку она или ее национальная федерация отправили официальное письмо об окончании карьеры, что является единственным основанием для нас, позволяющим исключить спортсмена из пула тестирования.

Такого письма от Домрачевой мы не получали, — отметили в международной федерации.

Из профессионального спорта Домрачева ушла вслед за своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.

В декабре Домрачева и Бьорндален выступят в Рождественской гонке, которая ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираОлимпийский турнир
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
ЦСКА проиграл «Роме» после трагедии в метро с болельщиками
Роналду впервые не забил МЮ в Лиге чемпионов
«Реал» захотел вернуть Моуринью
Под прицелом Браунинга: Медведева назвала Канаду домом
Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным
«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Георгиев совершил 36 сейвов
Восемь пострадавших в римском метро россиян выписаны из больницы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь