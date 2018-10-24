IBU не получал уведомление от Домрачевой об окончании карьеры

Источник: AP 2018

32-летняя Домрачева объявила об окончании карьеры в июне, однако она продолжает оставаться в пуле тестирования IBU.

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В него входит и российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, однако в список спортсменов, которые в предстоящем сезоне будут проверяться на допинг, она попала по ошибке.

«Действительно, Подчуфарова указана по ошибке и будет исключена, поскольку она или ее национальная федерация отправили официальное письмо об окончании карьеры, что является единственным основанием для нас, позволяющим исключить спортсмена из пула тестирования.

Такого письма от Домрачевой мы не получали, — отметили в международной федерации.

Из профессионального спорта Домрачева ушла вслед за своим мужем, восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.