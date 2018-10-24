Ольга Медведцева стала председателем общественного совета при министерстве спорта края

Источник: Советский спорт

Глава ведомства вручил благодарственные письма министерства спорта Красноярского края за содействие развитию физической культуры и спорта в регионе и активную деятельность в составе общественного совета при министерстве спорта края в 2015—2018 годах заместителям председателя общественного совета Сергею Веневцеву и Евгению Бабичу, секретарю общественного совета Анне Алексеевой. Также благодарственные письма министерства спорта края получили все члены прошлого состава совета.

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От министерства спорта края, всей спортивной отрасли региона и себя лично хочу поблагодарить за ответственную, плодотворную работу всех членов предыдущего общественного совета. Мы, как орган власти, всегда прислушивались к вашим предложениям, рекомендациям. Вместе мы обсуждали ряд нормативных документов, корректировали, правили, иногда оперативно собирались для принятия важных решений. Я рад приветствовать сегодня членов нового состава. Уверен, что ваша работа будет такой же продуктивной и полезной. По итогам всероссийского смотра-конкурса 2017 года Красноярский край занял первое место в Сибирском федеральном округе и стал седьмым в России. Наша задача двигаться вперед и по результатам работы в 2018—2019 годах уверенно войти в пятерку сильнейших в стране. Уверен, что общественный совет также сыграет свою роль в достижении поставленных нами амбициозных задач, сказал Сергей Алексеев.

Сегодня в ходе заседания посредством голосования председателем нового общественного совета стала Ольга Медведцева заслуженный мастер спорта России по биатлону, двукратная олимпийская чемпионка, 6-кратная чемпионка мира, посол Зимней универсиады-2019. Также коллегиальным решением заместителями председателя выбраны директор Красноярского колледжа олимпийского резерва, президент краевой федерации мультиспорта и приключенческих гонок и федерации керлинга Красноярского края Сергей Веневцев и менеджер по связям с общественностью СШОР Красноярск Сергей Миляев. Секретарем общественного совета вновь стала редактор краевого спортивного портала kraysport.ru Анна Алексеева. Все кандидатуры были выбраны единогласно.

Напомним, что также в новый состав совещательного органа вошли президент федерации кикбоксинга Сибирского федерального округа, заслуженный тренер России Владимир Григорьев, президент Союза биатлонистов Красноярского края Александр Концевой, член федерации легкой атлетики Красноярского края Виктор Колот, член президиума федерации конного спорта Красноярского края Татьяна Черняева, представитель Общероссийской общественной организации Физкультурно-спортивное общество профсоюзов Россия Евгений Бабич, исполнительный директор Олимпийского совета Красноярского края Елена Кулик, представитель Всероссийского физкультурно-спортивного общества Динамо Анатолий Лопатин, председатель общественного совета при главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска Вадим Смирнов, а также член Паралимпийского комитета России в Красноярском крае, член исполкома Паралимпийского комитета России Надежда Банникова и другие. Всего в третий состав общественного совета, который будет работать ближайшие три года, вошли 15 человек.