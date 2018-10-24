Тихонов: Есть подозрение, что Шипулин рановато заявил о своём возвращении

«Есть подозрение, что ты, Антон, рановато заявил о своём возвращении. Жизнь может преподнести сюрприз в любой момент, поэтому лучше было бы тебе спокойно готовиться к сезону без громких заявлений. Вспомни, как ты создавал ажиотаж вокруг своего участия или неучастия в Олимпиаде под нейтральным флагом, сделал громкое заявление в прямом эфире, и чем потом это обернулось.