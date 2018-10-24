Тихонов: Есть подозрение, что Шипулин рановато заявил о своём возвращении
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение олимпийского чемпиона 2014 года Антона Шипулина продолжить карьеру.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение олимпийского чемпиона 2014 года Антона Шипулина продолжить карьеру.
«Есть подозрение, что ты, Антон, рановато заявил о своём возвращении. Жизнь может преподнести сюрприз в любой момент, поэтому лучше было бы тебе спокойно готовиться к сезону без громких заявлений. Вспомни, как ты создавал ажиотаж вокруг своего участия или неучастия в Олимпиаде под нейтральным флагом, сделал громкое заявление в прямом эфире, и чем потом это обернулось.
В твоей ситуации нужно больше делать и меньше говорить. Где гарантия, что после первого старта у тебя не будет проблем? Я верю, что ты был «чистым» все эти годы, но масштаб уже раздутого скандала таков, что к спортсменам могут относиться предвзято.
Дай бог, чтобы у тебя всё было хорошо и в этом сезоне, и по жизни. И помни, сытый художник не рисует шедевры, — написал Тихонов на своём официальном сайте.
Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира.