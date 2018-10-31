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12:20 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Шипулин вошел в состав сборной России на контрольный сбор в Контиолахти

ТАСС, 31 октября. Антон Шипулин вошел в состав сборной России по биатлону на сбор в финском Контиолахти, по итогам которого будет определен состав команды на декабрьские этапы Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: Reuters

Сбор в Финляндии пройдет с 1 по 18 ноября. 15 и 17 ноября пройдут контрольные старты, которыми станут индивидуальная гонка и спринт. По итогам сбора тренерский штаб сформирует команды для участия на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

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В Контиолахти будут тренироваться биатлонисты основного состава: Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Семен Сучилов, а также биатлонистки Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Анастасия Морозова.

Также тренироваться с командой будут биатлонисты и биатлонистки из резервного состава: Эдуард Латыпов, Иван Томилов, Матвей Елисеев, Евгений Идинов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Игорь Малиновский, Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Тамара Воронина и Александра Алексешникова. За счет регионов на сбор поедут Алексей Волков, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Юрий Шопин, Наталья Ушкина и Наталья Гербулова.

Правление СБР разрешило принять участие в контрольных стартах спортсменам из региональных команд: Кристине Ильченко, Екатерине Зубовой, Ларисе Надеевой, Ирине Старых, Лейсан Бикташевой, Екатерине Мошковой, Кристине Смирновой, Ольге Дмитриевой, Сергею Корастылеву, Александру Дедюхину, Тимуру Махамбетову, Алексею Корневу и Максиму Буртасову.

Кубок мира по биатлону сезона-2018/19 стартует 2 декабря в словенской Поклюке. Также в декабре пройдут этапы в австрийском Хохфильцене (13—16 декабря) и словацком Нове-Место (20—23 декабря).

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