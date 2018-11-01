Пидгрушная: Лично я не имею ничего против, если спортсмен меняет страну
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о своём отношении к смене гражданства спортсменами.
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о своём отношении к смене гражданства спортсменами.
«Жизнь спортсмена очень коротка. Если спортсмен хочет заниматься и
Лично я не имею ничего против, если спортсмен меняет страну. Конечно, желательно оставаться там, где ты родился и там искать возможности. Но действительно бывают моменты, когда невозможно продолжить в той стране, в которой ты начинал. Есть такие моменты, когда проще пойти в другую страну, там себя реализовать и
Нужны ли нам вообще спортсмены и тренеры из России? Здесь на первый план должны выходить профессиональные качества. В то же время, никуда мы сегодня не денемся от наших отношений с нашим соседом. Грубо говоря, тут такой тупик. Мы спортсмены, и хотим бегать, выступать, достигать результатов. И в то же время мы не можем никак повлиять на ситуацию, которая происходит. Так же и девушки: они не могут ничего изменить.