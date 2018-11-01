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02:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Пидгрушная: Лично я не имею ничего против, если спортсмен меняет страну

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о своём отношении к смене гражданства спортсменами.

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«Жизнь спортсмена очень коротка. Если спортсмен хочет заниматься и чего-то достичь, если в той стране ему ставят палки в колеса, или тренер, или финансирования, или всякое может быть причиной, почему бы и нет? Он идёт и себя реализует.

Лично я не имею ничего против, если спортсмен меняет страну. Конечно, желательно оставаться там, где ты родился и там искать возможности. Но действительно бывают моменты, когда невозможно продолжить в той стране, в которой ты начинал. Есть такие моменты, когда проще пойти в другую страну, там себя реализовать и чего-то достичь, чем потом всю жизнь мучиться и чувствовать себя каким-то неполноценным.

Нужны ли нам вообще спортсмены и тренеры из России? Здесь на первый план должны выходить профессиональные качества. В то же время, никуда мы сегодня не денемся от наших отношений с нашим соседом. Грубо говоря, тут такой тупик. Мы спортсмены, и хотим бегать, выступать, достигать результатов. И в то же время мы не можем никак повлиять на ситуацию, которая происходит. Так же и девушки: они не могут ничего изменить. Кто-то моложе, кто-то старше, но они хотят себя реализовать. И будут выступать под нашим флагом, — приводит слова Пидгрушной Tribuna.com.

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