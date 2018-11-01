Пидгрушная: Лично я не имею ничего против, если спортсмен меняет страну

«Жизнь спортсмена очень коротка. Если спортсмен хочет заниматься и чего-то достичь, если в той стране ему ставят палки в колеса, или тренер, или финансирования, или всякое может быть причиной, почему бы и нет? Он идёт и себя реализует.

Лично я не имею ничего против, если спортсмен меняет страну. Конечно, желательно оставаться там, где ты родился и там искать возможности. Но действительно бывают моменты, когда невозможно продолжить в той стране, в которой ты начинал. Есть такие моменты, когда проще пойти в другую страну, там себя реализовать и чего-то достичь, чем потом всю жизнь мучиться и чувствовать себя каким-то неполноценным.