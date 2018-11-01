Команда, которую вы не узнаете. Хотели новых лиц в биатлоне? Получите!

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В российском биатлоне с приходом нового руководителя происходят изменения, которые, как правило, рядовому болельщику по душе, ведь всё становится проще и понятнее.

Так, например, в сезоне 2018/19 состав команды на международные старты будет определяться по новым критериям, где расплывчатые формулировки вроде «по решению тренерского совета», практически исчезли. Да, некоторые лазейки и недочёты остались, но в целом традиционные вопросы типа: «А где же Кайшева?» — должны исчезнуть. В грядущем сезоне тренерский штаб не сможет не обратить внимания на спортсменов показывающих высокие результаты.

Первый шаг по новому пути будет сделан в середине ноября при определении состава сборной России на первые этапы Кубка мира. Решающим фактором для всех, кроме, пожалуй, Шипулина, под которого был придуман отдельный критерий, подразумевающий попадание в топ-3 Кубка мира (здесь претензий нет), станут контрольные старты, которые пройдут 15 и 17 ноября.

Предшествовать им будет двухнедельный сбор в Контиолахти, на который вызваны как лидеры сборной в прошлые годы, так и юные и перспективные кандидаты. Правда, не все за счёт сборной, но это другой разговор. В общей сложности порядка 20 человек у мужчин, 15 — у женщин.

Если в мужской команде не предвидится серьёзных изменений — почти все лидеры в строю и готовы отбираться в сборную, то женскую на старте сезона вы точно не узнаете!

Массовый декрет

Спортсменки зачастую берут декретный отпуск. Такое бывает. Как правило, пропускают тихий и спокойный сезон в середине олимпийского цикла, рожают детей, а потом возвращаются.

Сезон 2018/19 — отличное время, чтобы уйти в семейные дела на целый год. По крайней мере, так рассудили сразу три российских спортсменки. Татьяна Акимова и Ирина Услугина не скрывали того, что собираются уйти в декрет и заранее давали тренерскому штабу понять, что рассчитывать на них не стоит. Судя по всему, по той же причине, нет в команде и Дарьи Виролайнен. По крайней мере, старший тренер женской сборной Виталий Норицын о декрете обмолвился.

Учитывая, что в сборную не попала и Ирина Старых, из опытных бойцов в команде осталась только Екатерина Юрлова-Перхт, которой, видимо, предстоит вести команду за собой. Из других спортсменок, обладающих опытом выступлений на высшем уровне нельзя не отметить Ульяну Кайшеву, Светлану Миронову и Викторию Сливко, попавшую в резервный список. Но на вопрос о собственной стабильности и готовности выступать за главную команду на Кубке мира все они смогут ответить только результатами на контрольных стартах в середине ноября.

Виктория Сливко | Источник: РИА

В остальном же в списке тех, кто отправился в Контиолахти, сплошь спортсменки, с которыми широкой публике ещё предстоит познакомиться. Здесь есть Маргарита Васильева, в апреле завоевавшая титул чемпионки России в масс-старте, Лариса Куклина и Анастасия Морозова, результатами убедившие тренерский штаб в готовности бороться за место в основе, молодые спортсменки вроде Валерии Васнецовой или Кристины Резцовой, также блеснувшие на ЧР.

Претенденток на вакантные места в женской сборной достаточно. И борьба за право отправиться на Кубок мира в середине ноября разгорится нешуточная.

Привычный список

В мужской сборной же всё куда более прозаично. Хотя централизованная подготовка ударила по некоторым спортсменам, вроде Волкова, который раньше был спарринг-партнёром Шипулина и всегда был на виду у тренерского штаба, а теперь, оставаясь отличным снайпером, не попал ни в основу, ни в резерв сборной, и в Финляндию поехал только за счёт региона. Примерно в такой же ситуации оказались Алексей Слепов и Юрий Шопин — их шанс попасть в сборную невелик.

Не совсем понятна ситуация и с Никитой Поршневым, двукратным призёром весеннего чемпионата России. Изначально, ещё летом, он попал в список резерва сборной, но теперь в числе тех, кто едет в Контиолахти его не оказалось. Однако некоторые источники сообщают, что Поршнев всё-таки приедет в Финляндию и будет бороться за место в составе сборной. Действительно ли молодой атлет работает с командой, станет понятно в ближайшее время.

В остальном — без особых сюрпризов. Особое внимание, конечно, будет приковано к Антону Шипулину, но ему рвать жилы не придётся — он по умолчанию в основе. Дальше — привычный список кандидатов: Логинов, Цветков, Бабиков, Гараничев, Малышко. Из менее опытных и титулованных — Пащенко и Сучилов, которых, правда, молодыми да перспективными уже не назовёшь. Зато в резерве сборной есть пара кандидатов в сборную, недавно выигрывавших юниорские чемпионаты мира — 21-летние Василий Томшин и Игорь Малиновский.

Игорь Малиновский | Источник: РИА "Новости"