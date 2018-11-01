Сборная России по биатлону провела первую тренировку в Контиолахти
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что сборная России провела первую тренировку на сборе в Контиолахти (Финляндия).
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что сборная России провела первую тренировку на сборе в Контиолахти (Финляндия).
«Первая тренировка на лыжах в Контиолахти. Поехали!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».
Накануне стало известно, что в основной состав мужской сборной на сборе в Контиолахти вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В основной состав женской команды включены Екатерина
По итогам контрольных стартов в Контиолахти будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.