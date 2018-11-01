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16:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по биатлону провела первую тренировку в Контиолахти

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что сборная России провела первую тренировку на сборе в Контиолахти (Финляндия).

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Источник: РИА "Новости"

«Первая тренировка на лыжах в Контиолахти. Поехали!» — написал Драчёв в своём «инстаграме».

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Накануне стало известно, что в основной состав мужской сборной на сборе в Контиолахти вошли Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко, Семён Сучилов. В основной состав женской команды включены Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова.

По итогам контрольных стартов в Контиолахти будут сформированы команды, которые выступят на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU.

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