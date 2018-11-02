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13:16 (мск), источник: Прессбол

Юрий Альберс: Из всех прошедших тестирование наиболее перспективными оказались именно российские спортсмены

Главный тренер биатлонной сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о перспективах российских новичков.

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«Все спортсменки, которые в итоге получили предложение сменить спортивное гражданство, безусловно, обладают потенциалом, который произвел на нас позитивное впечатление.

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Это касается и сестер Кручинкиных, и Костюченко, и юниорок Яборовой и Мусатовой. Ждать сиюминутных результатов, прорывов на пьедестал — наивно, но при этом крайне важен следующий момент: с ними можно работать с прицелом на олимпийский цикл и сами Игры-2022 в Пекине.

Так что не ради того, чтобы закрыть квоту на этапах Кубка мира, состоялись приглашения. Надо мыслить глобальнее. Из всех прошедших тестирование ребят и девчат, среди которых, разумеется, были и белорусские биатлонисты, наиболее перспективными оказались именно эти спортсмены", — приводит слова Альберса sputnik.by.

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