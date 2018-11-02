Юрий Альберс: Из всех прошедших тестирование наиболее перспективными оказались именно российские спортсмены
Главный тренер биатлонной сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о перспективах российских новичков.
Главный тренер биатлонной сборной Беларуси Юрий Альберс рассказал о перспективах российских новичков.
«Все спортсменки, которые в итоге получили предложение сменить спортивное гражданство, безусловно, обладают потенциалом, который произвел на нас позитивное впечатление.
Это касается и сестер Кручинкиных, и Костюченко, и юниорок Яборовой и Мусатовой. Ждать сиюминутных результатов, прорывов на пьедестал — наивно, но при этом крайне важен следующий момент: с ними можно работать с прицелом на олимпийский цикл и сами Игры-2022 в Пекине.
Так что не ради того, чтобы закрыть квоту на этапах Кубка мира, состоялись приглашения. Надо мыслить глобальнее. Из всех прошедших тестирование ребят и девчат, среди которых, разумеется, были и белорусские биатлонисты, наиболее перспективными оказались именно эти спортсмены", — приводит слова Альберса sputnik.by.