Юрий Альберс: Из всех прошедших тестирование наиболее перспективными оказались именно российские спортсмены

«Все спортсменки, которые в итоге получили предложение сменить спортивное гражданство, безусловно, обладают потенциалом, который произвел на нас позитивное впечатление.

Читайте также Восемь суперзвезд биатлона, которых нам будет не хватать в новом сезоне

Это касается и сестер Кручинкиных, и Костюченко, и юниорок Яборовой и Мусатовой. Ждать сиюминутных результатов, прорывов на пьедестал — наивно, но при этом крайне важен следующий момент: с ними можно работать с прицелом на олимпийский цикл и сами Игры-2022 в Пекине.