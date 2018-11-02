МОК возобновил финансирование Международного союза биатлонистов

Данное решение было принято после встречи президента МОК немца Томаса Баха с главой IBU шведом Олле Далином, которая прошла в пятницу.

В июне МОК прекратил финансирование IBU до выполнения ряда условий, в числе которых выборы нового президента и внесение изменений в кодекс по этике. Далин представил Баху доклад о всех изменениях в организации, IBU утвердил новый кодекс по этике, создал комиссию по этике и должность специалиста по этике и соблюдению норм IBU, а также пришел к новой политике по информаторам. Также IBU усилил антидопинговую политику, проведя полностью независимый аудит антидопинговой программы, а также присоединился к недавно созданному Международному агентству по тестированию (ITA). Кроме того, IBU уведомил четырех российских биатлонистов о нарушении антидопинговых правил, основываясь на расследованиях Всемирного антидопингового агентства.

«МОК высоко оценивает прогресс IBU, достигнутый в важнейших областях хорошего управления, этики и борьбы с допингом. Я увидел, что президент IBU настроен на то, чтобы довести эти реформы до конца. Исходя из этого, мы ожидаем тесного сотрудничества МОК и IBU в интересах биатлона и самих спортсменов», — заявил Бах.