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21:26 (мск), источник: ТАСС

МОК возобновил финансирование Международного союза биатлонистов

ТАСС, 2 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение возобновить финансирование Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

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Данное решение было принято после встречи президента МОК немца Томаса Баха с главой IBU шведом Олле Далином, которая прошла в пятницу.

В июне МОК прекратил финансирование IBU до выполнения ряда условий, в числе которых выборы нового президента и внесение изменений в кодекс по этике. Далин представил Баху доклад о всех изменениях в организации, IBU утвердил новый кодекс по этике, создал комиссию по этике и должность специалиста по этике и соблюдению норм IBU, а также пришел к новой политике по информаторам. Также IBU усилил антидопинговую политику, проведя полностью независимый аудит антидопинговой программы, а также присоединился к недавно созданному Международному агентству по тестированию (ITA). Кроме того, IBU уведомил четырех российских биатлонистов о нарушении антидопинговых правил, основываясь на расследованиях Всемирного антидопингового агентства.

«МОК высоко оценивает прогресс IBU, достигнутый в важнейших областях хорошего управления, этики и борьбы с допингом. Я увидел, что президент IBU настроен на то, чтобы довести эти реформы до конца. Исходя из этого, мы ожидаем тесного сотрудничества МОК и IBU в интересах биатлона и самих спортсменов», — заявил Бах.

В апреле глава IBU Андерс Бессеберг, возглавлявший организацию с 1993 года, и генеральный секретарь Николь Реш временно покинули свои посты после проведения полицией Австрии обысков в штаб-квартире IBU по делу о коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. 7 сентября на конгрессе IBU в хорватском Порече новым президентом организации был избран Далин. Также на конгрессе был выбран новый состав исполкома IBU.

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