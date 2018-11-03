IBU проведет встречу по вопросу восстановления СБР в середине ноября в Москве

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных соревнований.

Позднее конгресс IBU в хорватском Порече 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства.

«Через две недели руководство IBU прилетит в Москву с целью построить дорожную карту по дальнейшему взаимодействию между СБР и IBU, в том числе по поводу восстановления полноправного членства СБР. Будет рабочая встреча», — сообщил Майгуров.

Заседание исполкома IBU, на котором будет рассмотрен вопрос по восстановлению СБР, пройдет 4 ноября. «Вопрос присуждения СБР членства в IBU находится полностью в компетенции членов исполкома IBU. По итогам мы получим соответствующие протоколы», — сказал собеседник агентства.