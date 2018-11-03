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13:20 (мск), источник: ТАСС

IBU проведет встречу по вопросу восстановления СБР в середине ноября в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) проведет встречу по вопросу восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в Москве через две недели. Об этом ТАСС по телефону сообщил член правления СБР по международным отношениям Виктор Майгуров.

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СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года решением исполкома IBU, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных соревнований.

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Позднее конгресс IBU в хорватском Порече 7 сентября отказал СБР в восстановлении полноправного членства.

«Через две недели руководство IBU прилетит в Москву с целью построить дорожную карту по дальнейшему взаимодействию между СБР и IBU, в том числе по поводу восстановления полноправного членства СБР. Будет рабочая встреча», — сообщил Майгуров.

Заседание исполкома IBU, на котором будет рассмотрен вопрос по восстановлению СБР, пройдет 4 ноября. «Вопрос присуждения СБР членства в IBU находится полностью в компетенции членов исполкома IBU. По итогам мы получим соответствующие протоколы», — сказал собеседник агентства.

СБР в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на соревнования.

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