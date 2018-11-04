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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

27-летний белорусский биатлонист Дорожко завершил карьеру

Белорусский биатлонист Александр Дорожко принял решение завершить карьеру в 27 лет, сообщает интернет-портал «Прессбол».

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Уроженец Минска пришёл в биатлон в 2004 году, был воспитанником столичной СДЮШОР № 1. Дебютировал в Кубке IBU в сезоне-2010/11, в Кубке мира — в сезоне-2013/14.

Лучшие результаты Дорожко: Кубок мира — 21-е место в спринте (Кэнмор), Кубок IBU — 3-е место в преследовании (Арбер), чемпионат мира — 32-е место в спринте (Холменколлен), Олимпийские игры — 79-е место в индивидуальной гонке (Сочи-2014).

В прошлом сезоне лучшим результатом Дорожко было 9-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене.

Ранее о завершении карьеры объявила 21-летняя белорусская биатлонистка Анастасия Ануфриева.

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