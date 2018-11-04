27-летний белорусский биатлонист Дорожко завершил карьеру

Уроженец Минска пришёл в биатлон в 2004 году, был воспитанником столичной СДЮШОР № 1. Дебютировал в Кубке IBU в сезоне-2010/11, в Кубке мира — в сезоне-2013/14.

Лучшие результаты Дорожко: Кубок мира — 21-е место в спринте (Кэнмор), Кубок IBU — 3-е место в преследовании (Арбер), чемпионат мира — 32-е место в спринте (Холменколлен), Олимпийские игры — 79-е место в индивидуальной гонке (Сочи-2014).

В прошлом сезоне лучшим результатом Дорожко было 9-е место в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене.