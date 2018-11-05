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12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

В сборной Франции по биатлону нет денег даже на повара. Фуркад в ярости!

Ни физиопроцедур, ни повара. Пока Россия полноценно готовится к сезону, Франция едва сводит концы с концами. Мартен Фуркад уже негодует!

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Источник: РИА "Новости"

До старта нового биатлонного сезона остаётся уже меньше месяца. Во всех биатлонных державах уже началась кропотливая и ответственная подготовка к первым гонкам Кубка мира. Однако, несмотря на то, что все сосредоточены на тренировках, приходят из мира биатлона и крайне любопытные новости. Фуркад, например, жалуется на скудное финансирование сборной, Бьорндален задумался о музее, а украинка почему-то не стала критиковать Россию.

Новый подход. Простой и прозрачный

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Главной новостью минувшей недели стало объявление состава сборной России на заключительный предсезонный сбор команды в Контиолахти. Каких-то особых неожиданностей не произошло: списки приглашённых оказались довольно обширными: в Финляндию отправился и условно основной состав команды, и резерв, и ещё несколько человек за счёт регионов. Все они будут тренироваться вместе, без разделения на группы, и в команду будут отбираться одинаково: по результатам двух квалификационных стартов, которые пройдут в середине ноября.

Пожалуй, важнее всего в происходящем то, что СБР с нового сезона зафиксировало новый подход, более простой и прозрачный. Все тренируются вместе, в одинаковых условиях. Критерии отбора в сборную на Кубок мира стали гораздо более понятными и прозрачными. И теперь вопросы типа «А почему в сборной нет Ильфа, но есть Петров?» должны уйти в прошлое.

Как знать, может быть, и на результатах такой подход скажется в лучшую сторону?

Деньги пошли. Тема закрыта

Теперь немного о большой (и в общем-то скучной) политике в большом биатлоне.

Во время рабочей встречи главы МОК Томаса Баха и главы IBU Олле Даллина было принято решение снять все ограничения (читай, возобновить финансирование) IBU, приостановленное из-за коррупционного скандала, связанного с деятельностью Андерса Бессеберга. На это, видимо, всё и кончится. Или вы ждёте результатов расследования и доказательств вины друга России?

Про антидопинговый саммит, куда летал и шведский биатлонист Самуэльссон, уже всё было сказано. Лишний раз даже касаться этой чудесной истории не хочется.

В середине ноября руководство IBU прилетит в Москву, чтобы обсудить с российской стороной возможность восстановления полноправного членства СБР. Ждём-с!

А интереснее всего там, где толком ничего не было сказано. Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная крайне спокойно ответила на провокационные вопросы о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени и возможности выступать на соревнованиях в России в целом.

«Я бы не хотела критиковать или как-то анализировать решения вышестоящих органов. Пусть моё мнение останется при мне», — сказала Пидгрушная. А потом добавила: «Мы приезжаем не в страну, а на свои соревнования, где вокруг нас спортсмены со всего мира. По сути, меняется только рельеф трассы. Мы даже не чувствуем, в какой мы стране».

Тот факт, что биатлонистка не воспользовалась удобной возможностью и не разразилась критикой в адрес России, говорит о многом. Главное, чтобы теперь свои же за это не заклевали.

Францию даже кормить некому

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А сборная Франции, похоже, близка к бунту. На минувшей неделе Мартен Фуркад рассказал французским СМИ о финансовых трудностях, мешающих полноценной подготовке команды к сезону. Денег у французов, как оказалось, не хватает даже на физиопроцедуры и повара.

«Мы постоянно на всём экономим. Например, в августе у нас был запланирован сбор в Швеции, но поездка была отменена, потому что выяснилось, что тренировки в Преманоне обойдутся нам дешевле на 20 евро в сутки на человека. Также в команде убрали физиопроцедуры на первых трёх сборах, сэкономив ещё по 150 евро на человека. Федерация на сборе в Норвегии объявила нам, что мы должны жить на 40−50 евро в день. Но это же невозможно! Мы даже в гостинице не стали останавливаться — спим в коттеджах. А еду нам вообще готовит один наш друг. Бесплатно!
Если честно, мы имеем дело с финансированием, не соответствующим нашим амбициям!» — подчеркнул в интервью Ski-Nordique пятикратный олимпийский чемпион. Отразится ли экономия на состоянии всей команды, можно будет судить уже по результатам на первых этапах.

Бьорндален задумался о музее

Уле-Эйнар Бьорндален, завершивший спортивную карьеру весной 2018 года, продолжает оставаться в поле зрения поклонников биатлона. Конечно, многие следят за ним в качестве мужа Дарьи Домрачевой и счастливого отца, старающегося как можно больше времени уделять семье. Однако, как выяснилось, и тренировки норвежец не забросил. В декабре ему с Дарьей предстоит выступать на Рождественской гонке в Германии, и великий чемпион будет в отличной форме.

«Я закончил карьеру семь месяцев назад, но по сей день не могу к этому привыкнуть. К тому же мне нравится тренироваться. В любом случае на первом месте у меня семья. Следом — тренировки, и лишь потом идёт бизнес. Тем не менее, потренироваться сейчас стоит. В ноябре мы с Дашей позанимаемся на лыжне, чтобы не выглядеть в Гельзенкирхене совсем уж плохо. Я и сейчас тренируюсь каждый день. Изменилась только нагрузка — она стала примерно в три раза ниже».
Кстати, о спорте и бизнесе. Бьорндален всерьёз подумывает о том, чтобы открыть собственный музей. При этом спортсмен отмечает, что это будет не традиционный музей с экипировкой и медалями, а центр приключений, способный мотивировать к занятиям спортом.

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