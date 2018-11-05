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20:07 (мск), источник: ТАСС

Исполком IBU обсудил критерии восстановления в правах Союза биатлонистов России

ТАСС, 5 ноября. Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на своем заседании обсудил критерии, которые необходимо выполнить Союзу биатлонистов России (СБР) для полного восстановления в правах. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

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Заседание исполкома IBU прошло в Лозанне в конце прошлой недели. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных соревнований. 7 сентября конгресс IBU отказал СБР в восстановлении полноправного членства.

Отмечается, что критерии восстановления и последующие шаги будут обсуждаться с руководством СБР в Москве в середине ноября.

СБР в нынешнем статусе может продолжать заявлять спортсменов на международные соревнования.

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