Исполком IBU обсудил критерии восстановления в правах Союза биатлонистов России

Заседание исполкома IBU прошло в Лозанне в конце прошлой недели. СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года, причиной стали допинговые нарушения российских спортсменов. СБР лишился права голоса на конгрессе, права выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и возможности претендовать на проведение международных соревнований. 7 сентября конгресс IBU отказал СБР в восстановлении полноправного членства.