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11:49 (мск), источник: ТАСС

Белорусская федерация биатлона заявила о намерении провести этап Кубка мира в 2022 году

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 может пройти в Белоруссии. Об этом ТАСС заявил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цибульский.

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«В воскресенье на конгрессе Международного союза биатлонистов рассматривался вопрос о том, чтобы провести в Белоруссии этап Кубка мира, — сказал Цибульский. — Ждем официального подтверждения, пока его не было, думаю, будет на этой неделе. Планируем провести этап в Раубичах в марте 2022 года, со снегом все должно быть нормально, у нас еще есть время подготовиться. Российским болельщикам будет недалеко к нам ехать, чтобы поболеть за своих спортсменов».

Ранее в Белоруссии не проходили этапы Кубка мира по биатлону. В 2019 году в Раубичах пройдет чемпионат Европы по биатлону.

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