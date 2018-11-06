Белорусская федерация биатлона заявила о намерении провести этап Кубка мира в 2022 году

«В воскресенье на конгрессе Международного союза биатлонистов рассматривался вопрос о том, чтобы провести в Белоруссии этап Кубка мира, — сказал Цибульский. — Ждем официального подтверждения, пока его не было, думаю, будет на этой неделе. Планируем провести этап в Раубичах в марте 2022 года, со снегом все должно быть нормально, у нас еще есть время подготовиться. Российским болельщикам будет недалеко к нам ехать, чтобы поболеть за своих спортсменов».