Глава IBU едет в Москву. Что он скажет Драчеву?

Источник: Спорт-Экспресс

Делегация Международного союза биатлонистов (IBU) во главе с президентом Олле Далином на следующей неделе приедет в Москву, чтобы обсудить вопрос восстановления членства Союза биатлонистов России и возвращения полноценного статуса нашему биатлону.

В начале сентября Конгресс IBU уже отказал СБР в полноценном членстве. Правда, ограниченный статус на спортсменах никак не сказывается. Зато из-за него мы не можем иметь представителей в руководящих органах IBU и претендовать на проведение международных соревнований.

На тот момент, решение Конгресса казалось чуть ли не оптимальным. Несколько наших спортсменов, включая олимпийских чемпионов Светлану Слепцову и Евгения Устюгова, получили обвинения в употреблении допинга. Национальное антидопинговое агентство РУСАДА оставалось непризнанным. С учетом всего этого, неограниченное право выступать на соревнованиях для биатлонистов — уже большое дело.

Но теперь ситуация изменилась. РУСАДА получило статус соответствия, что еще недавно казалось невероятным. Теперь биатлон и легкая атлетика остаются единственными видами спорта, где наши спортсмены находятся под санкциями. И если в легкой атлетике это хотя бы можно объяснить многочисленными дисквалификациями и напряженными отношениями с руководством международной федерации, то в биатлоне все не так уж печально.

Двое спортсменов получили «флажки» за пропуск допинг-контроля

— На следующей неделе в Москву приедет делегация из IBU, — рассказал «СЭ» президент СБР Владимир Драчев. — В нее войдут президент Олле Далин, первый вице-президент Иржи Хамза и генеральный секретарь Мартин Кухенмайстер. Мы проведем полноценные переговоры с участием руководителей Олимпийского комитета России и, надеюсь, РУСАДА.

— Предметом этих переговоров станет возвращение статуса СБР?

— Да. На сентябрьском заседании Конгресса основным препятствием неожиданно стало восстановление РУСАДА. Хотя конечно, мы объясняли, что этот вопрос не входит в компетенцию федерации и повлиять на его решение мы никак не можем. Но к сожалению, хотя все остальные критерии были выполнены, именно вопрос по РУСАДА стал основным аргументом «против».

— Но теперь РУСАДА восстановлено и полноценно работает.

— Конечно. И я очень рад, что мы с IBU начинаем двигаться навстречу друг другу.

— Какие новые критерии может выдвинуть IBU для восстановления статуса России?

— Мне сложно их представить. Все объявленные требования выполняются или уже выполнены. Да, у нас есть некоторые проблемные моменты. Например, недавно двое наших биатлонистов получили «флажки» за то, что в момент приезда допинг-офицеров не оказались на месте. Это спортсмены не из основного состава, но из расширенного списка сборной. Офицеры приехали домой, а спортсменов там не было. Но они через полчаса уже приехали и сдали пробы. Нужно понимать, что никто не скрывался, просто ночевали в другом месте и забыли предупредить. Ну, в конце концов, речь же идет о молодых людях! В любом случае, чья-то личная жизнь никак не должна быть препятствием для восстановления всей федерации.

Дождемся весны

— Зато могут стать препятствием допинговые дела против четырех наших спортсменов, включая олимпийских чемпионов Слепцову и Устюгова.

— Тут пока окончательной информации нет. Спортсмены написали объяснительные, где утверждают, что никаких запрещенных препаратов никогда не принимали. Теперь будет проводиться специальное расследование. Возможно, ситуация прояснится, когда РУСАДА закончит процесс выдачи проб из Московской лаборатории.

— Чего конкретно вы ждете от визита руководителей IBU в Москву?

— Обсуждения критериев для восстановления членства и даты внеочередного Конгресса. Это заседание должно быть назначено в самое ближайшее время.

— Конгресс внеочередной, потому что там будет обсуждаться российский вопрос?