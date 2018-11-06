Глава IBU едет в Москву. Что он скажет Драчеву?
У наших биатлонистов — допинговые неприятности
У наших биатлонистов — допинговые неприятности
Делегация Международного союза биатлонистов (IBU) во главе с президентом Олле Далином на следующей неделе приедет в Москву, чтобы обсудить вопрос восстановления членства Союза биатлонистов России и возвращения полноценного статуса нашему биатлону.
В начале сентября Конгресс IBU уже отказал СБР в полноценном членстве. Правда, ограниченный статус на спортсменах никак не сказывается. Зато
На тот момент, решение Конгресса казалось чуть ли не оптимальным. Несколько наших спортсменов, включая олимпийских чемпионов Светлану Слепцову и Евгения Устюгова, получили обвинения в употреблении допинга. Национальное антидопинговое агентство РУСАДА оставалось непризнанным. С учетом всего этого, неограниченное право выступать на соревнованиях для биатлонистов — уже большое дело.
Но теперь ситуация изменилась. РУСАДА получило статус соответствия, что еще недавно казалось невероятным. Теперь биатлон и легкая атлетика остаются единственными видами спорта, где наши спортсмены находятся под санкциями. И если в легкой атлетике это хотя бы можно объяснить многочисленными дисквалификациями и напряженными отношениями с руководством международной федерации, то в биатлоне все не так уж печально.
— На следующей неделе в Москву приедет делегация из IBU, — рассказал «СЭ» президент СБР Владимир Драчев. — В нее войдут президент Олле Далин, первый
— Предметом этих переговоров станет возвращение статуса СБР?
— Да. На сентябрьском заседании Конгресса основным препятствием неожиданно стало восстановление РУСАДА. Хотя конечно, мы объясняли, что этот вопрос не входит в компетенцию федерации и повлиять на его решение мы никак не можем. Но к сожалению, хотя все остальные критерии были выполнены, именно вопрос по РУСАДА стал основным аргументом «против».
— Но теперь РУСАДА восстановлено и полноценно работает.
— Конечно. И я очень рад, что мы с IBU начинаем двигаться навстречу друг другу.
— Какие новые критерии может выдвинуть IBU для восстановления статуса России?
— Мне сложно их представить. Все объявленные требования выполняются или уже выполнены. Да, у нас есть некоторые проблемные моменты. Например, недавно двое наших биатлонистов получили «флажки» за то, что в момент приезда
— Зато могут стать препятствием допинговые дела против четырех наших спортсменов, включая олимпийских чемпионов Слепцову и Устюгова.
— Тут пока окончательной информации нет. Спортсмены написали объяснительные, где утверждают, что никаких запрещенных препаратов никогда не принимали. Теперь будет проводиться специальное расследование. Возможно, ситуация прояснится, когда РУСАДА закончит процесс выдачи проб из Московской лаборатории.
— Чего конкретно вы ждете от визита руководителей IBU в Москву?
— Обсуждения критериев для восстановления членства и даты внеочередного Конгресса. Это заседание должно быть назначено в самое ближайшее время.
— Конгресс внеочередной, потому что там будет обсуждаться российский вопрос?
— Разумеется. Еще в сентябре было принято решение, что только Конгресс может восстановить СБР в статусе. Теперь остается только определить дату внеочередного заседания. Лично мне кажется, что логично было бы назначить его, например, на период проведения чемпионата мира. И удобно: все руководители соберутся вместе, и приятно: восстановление стало бы хорошим подарком на мой день рождения 7 марта (смеется).