IBU заявил о создании независимой комиссии по рассмотрения обвинений в сторону организации

Председателем комиссии станет английский юрист Джонатан Тейлор, который, как сообщается, имеет большой опыт в независимых расследованиях. Вместе с ним рассмотрением обвинений будут заниматься специалисты из Австрии и Германии — Кристиан Дорда и Аня Мартин соответственно. Четвертым членом комиссии станет один из бывших биатлонистов, которого выберет комитет спортсменов IBU. Результаты расследования будут представлены исполнительному совету организации в скором времени.

Назначение комиссии является последним шагом, предпринятым новым президентом IBU Олле Далиным. По его словам, это демонстрирует тот факт, что IBU действует на основе высоких стандартов управления и прозрачности. Ранее Далин предоставил место в исполнительном комитете организации председателю комитета спортсменов. Кроме того, был принят измененный Кодекс этики IBU, представленный юридическим комитетом организации, который включает в себя создание нового комитета по этике.

«С гордостью объявляем о назначении такого эксперта и высококвалифицированной комиссии, — сказал Далин. — Мы уже добились большого прогресса в принятии мер, которые обеспечат наивысшие стандарты добросовестного управления, честности и прозрачности биатлона. Ради наших спортсменов, наших болельщиков и всех заинтересованных сторон мы обязаны расследовать то, что произошло в прошлом, чтобы научиться на ошибках и гарантировать, что это никогда не повторится. С нетерпением ждем получения доклада комиссии и ее рекомендаций, однако будем продолжать упорно трудиться, чтобы защитить право наших спортсменов на свободный спорт».

Сообщается, что комиссия не будет иметь никакой зависимости от IBU. Она будет уполномочена провести полное расследование всех антидопинговых и иных вопросов, связанных с продолжающимся разбирательствами Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также различных национальных и международных органов. Также комиссия сможет в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами, обладающими необходимой юрисдикцией по тем или иным вопросам, и консультировать организацию, если какое- либо лицо нарушает свои обязательства перед IBU.

История обвинений

В конце 2017 года департамент расследований WADA опубликовал доклад с изложением утверждений о коррупции в IBU. В итогах расследования присутствовал факт сокрытия нарушений антидопинговых правил российскими биатлонистами при содействии организации. Также там было сказано о том, что делегаты конгресса IBU, прошедшего в 2016 году, были подкуплены во время выборов места проведения чемпионата мира — 2021. Хозяйкой турнира стала Тюмень, однако позже это право передали Поклюке (Словения).

Полиция Австрии 10 апреля 2018 года провела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге с целью проверить причастность на тот момент действующего президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Реш в участии в коррупционных схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил. На время разбирательства Бессеберг и Реш покинули свои должности в IBU.