Россия не значится в календаре турниров IBU до 2022 года

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в релизе, календарь IBU составлен в соответствии с принципом, по которому международные турниры могут принять только те страны, национальные антидопинговые агентства которых отвечают требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Этот принцип ранее был утвержден конгрессом IBU.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.