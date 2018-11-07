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7 ноября, источник: Р-Спорт

Россия не значится в календаре турниров IBU до 2022 года

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте опубликовал календарь соревнований под эгидой организации на сезоны-2020/2021 и 2021/2022, согласно календарю, Россия не примет ни одного международного турнира до марта 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в релизе, календарь IBU составлен в соответствии с принципом, по которому международные турниры могут принять только те страны, национальные антидопинговые агентства которых отвечают требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA). Этот принцип ранее был утвержден конгрессом IBU.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российскую организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, в противном случае РУСАДА будет вновь отстранено.

В декабре 2017 года статус Союза биатлонистов России (СБР) в IBU был понижен до временного членства из-за допинг-нарушений российских биатлонистов.

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