IBU открыл расследование о взятках для закрытия допинговых дел России
Прошло всего полгода после громких обвинений России и президента IBU.
Прошло всего полгода после громких обвинений России и президента IBU.
Накануне на официальном сайте Международного союза биатлонистов появилась информация о том, что организация начинает официальное расследование по делу об обвинениях в её адрес. Для этого даже создана специальная комиссия, которая будет состоять из нескольких человек.
К ним мы ещё вернёмся.
При этом бывший глава IBU Андерс Бессеберг с позором изгнан из организации, хотя его вину до сих пор никто не доказал. Легендарный норвежский биатлонист
А были ли проститутки?
Обвинения в адрес Бессеберга и Николь Рёш начались ещё весной этого года.
В частности, сообщалось, что Бессеберг пользовался услугами девушек по вызову, которые были оплачены российской делегацией. В частности, после одного из таких походов Бессеберг и решил отдать мировое первенство России. Напоминаем, все эти обвинения начались и разрастались в апреле 2018 года. Прошло больше полугода. Что мы имеем на выходе?
Тишина
Вообще ничего. Возможно, австрийская полиция, которая начала расследование, имеет
И вот спустя всего лишь два месяца была создана независимая комиссия. Насколько это попадает под определение оперативности, судите сами. А уж сколько времени и финансов займёт это расследование, страшно представить. На официальном сайте нас уверили, что это будет сделано «в самое ближайшее время». Что бы это ни значило.
Самуэльссон, ваш выход!
А теперь вернёмся к тем, кто будет представлен в этой независимой комиссии. Её возглавит англичанин Джонатан Тэйлор. Помогать ему будут австриец Кристиан Дорда, немка Аня Мартин и бывший биатлонист, которого выберет комиссия спортсменов IBU.
Перечитываем последнюю часть — «бывший биатлонист, которого выберет комиссия спортсменов IBU».
Кто у нас в одиночку борется с мировым злом? Кто ездит в Белый дом в Вашингтон, чтобы выступить с пламенной речью о беспределе в спорте? Кто же он? Простой шведский парень Себастьян Самуэльссон получает уникальный шанс взять инициативу в свои руки и решить всё по справедливости. Надо всё лишь закончить карьеру. Олимпийские медали у него уже есть, а новых может и не быть, пока не покончено с русскими манипуляторами и коррупционерами.
Давай, Себастьян, не пропусти эту возможность.