База в «Раубичах» планирует на постоянной основе принимать этап Кубка мира по биатлону

«Мы этого ждали давно, базу к этому готовили еще в 2014 году, когда проводили молодежный чемпионат мира, — сказал Гагиев. — Вся спортивная составляющая объекта была полностью обновлена, увеличена длина и ширина трассы, все необходимое для проведения этапа Кубка мира у нас есть. В 2019 году мы проводим чемпионат Европы по биатлону, а в 2019 году пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. “Раубичи” — один из лучших объектов в Европе на сегодня».