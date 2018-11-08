База в «Раубичах» планирует на постоянной основе принимать этап Кубка мира по биатлону

Ранее было объявлено, что в «Раубичах» пройдет этап Кубка мира в 2022 году.
«Мы этого ждали давно, базу к этому готовили еще в 2014 году, когда проводили молодежный чемпионат мира, — сказал Гагиев. — Вся спортивная составляющая объекта была полностью обновлена, увеличена длина и ширина трассы, все необходимое для проведения этапа Кубка мира у нас есть. В 2019 году мы проводим чемпионат Европы по биатлону, а в 2019 году пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. “Раубичи” — один из лучших объектов в Европе на сегодня».
«Конечно, мы бы хотели, чтобы это стало традиционным мероприятием», — добавил собеседник агентства.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал календарь соревнований на ближайшие годы. Помимо этапа Кубка мира в Минске, появился этап в эстонском Отепя. Россия не будет принимать международные соревнования в сезонах-2020/21 и 2021/22.